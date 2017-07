Université des Sciences et de la Technologie d’Oran : 6.000 nouveaux étudiants attendus

L’Université des sciences et de la technologie d’Oran, Mohamed-Boudiaf, est prête à ouvrir jusqu’à 6.000 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine année universitaire 2017-2018, a-t-on appris, jeudi, de la rectrice de cet établissement d’enseignement supérieur.

«Nous avons l’aval pour l’ouverture de 4.000 places pédagogiques. Toutefois, ce chiffre sera certainement revu à la hausse», a précisé Mme Nacéra Benharrat, en marge de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2016-2017, à laquelle ont assisté des membres de la communauté scientifique.

La même responsable a mis en exergue les capacités de l’USTO pour accueillir jusqu’à 6.000 nouveaux étudiants dans toutes les spécialités et dans les 24 parcours de licence enseignés dans cette université. Pour la prochaine année 2017/2018, quatre nouveaux parcours professionnalisants de licence seront lancés. Il s’agit du génie électrique, du génie mécanique, du génie des procédés et de la pétrochimie. Pour l’année prochaine, l’université compte en habilitation près de 120 postes de doctorat. Plus de 5.000 étudiants ont décroché leur diplôme, cette année, dont 2.630 étudiants représentant la 11e promotion de licence, 2.295 autres faisant partie de la 9e promotion de mastère. Ce jeudi, plus d’une centaine d’étudiants ont été honorés, lors de cette cérémonie. Concernant l’opération d’inscription des nouveaux bacheliers, la même responsable a assuré qu’il n’y aurait pas de perturbations suite à la programmation d’une seconde session du bac, à partir du 13 juillet. «C’est juste une question de décalage de temps», a-t-elle estimé, précisant qu’habituellement, «nous commençons à recevoir les bacheliers vers la mi juillet, cette fois-ci, les inscriptions seront décalées d’une quinzaine de jours et tous les moyens humains et matériels seront mobilisés pour cette opération». Les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers devront se faire entre les 5 et 11 septembre.

Ces dates sont maintenues jusqu’à présent. La rentrée officielle des nouveaux bacheliers est prévue pour le 15 septembre et le 2 septembre pour les autres étudiants, a-t-elle indiqué. En marge de la cérémonie de clôture, une exposition des projets réalisés par les étudiants de l’université à travers leurs clubs scientifiques.