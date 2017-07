Pétrole brut aux Etats-Unis : Les stocks reculent

Les stocks de pétrole brut ont baissé trois fois plus fort que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés jeudi par le département américain de l'Energie (DoE). Lors de la semaine achevée le 30 juin, les réserves commerciales de brut ont reculé de 6,3 millions de barils et atteint 502,9 millions, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur une baisse de seulement 2 millions de barils. En tenant compte d'un nouvel abaissement des réserves stratégiques, les stocks totaux de pétrole brut ont reculé de 6,7 millions de barils. Du côté des réserves d'essence, le DoE a annoncé une baisse de 3,7 millions de barils, alors que les estimations des économistes compilées par Bloomberg prévoyaient une baisse de 1,8 million de barils. Ce chiffre était particulièrement attendu au moment où la demande est censée repartir avec le début de la saison des grands déplacements d'été des Américains. Les stocks de produits distillés (fioul de chauffage, etc) ont baissé de 1,9 million de barils, alors que les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient une progression de 500.000 barils. Le marché du pétrole accentuait fortement la tendance à la hausse sur laquelle il était depuis l'ouverture à New York. Le cours du baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, prenait 1,30 dollar à 46,43 dollars sur le contrat pour livraison en août au New York Mercantile Exchange (Nymex).



Les cours en hausse



Le cours du pétrole a terminé en hausse jeudi à New York, profitant modestement de l'annonce d'un recul des réserves pétrolières aux Etats-Unis. Le prix du baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, a pris 39 cents à 45,52 dollars sur le contrat pour livraison en août au New York Mercantile Exchange (Nymex). Les stocks de pétrole brut et d'essence aux Etats-Unis ont nettement plus baissé que ce qu'attendaient les analystes, selon les chiffres du département de l'Energie (DoE). Ajouté au reflux inattendu des réserves de produits distillés, cela a propulsé le baril new-yorkais à 46,53 dollars en séance. Mais le brut a ensuite concédé une bonne part de ses gains. «On a du mal à comprendre d'où cela vient», a reconnu Bob Yawger de Mizuho Securities USA. «Le fait que le marché ne puisse pas conserver ses gains est un peu inquiétant pour ceux pariant sur une hausse», a continué Kyle Cooper de IAF Advisors. Toutes catégories confondues, mais sans prendre en compte la diminution des réserves stratégiques, les stocks américains de produits pétroliers ont baissé de 13,4 millions de barils.

«Le seul aspect qui était défavorable aux cours c'est que la production américaine est presque revenue sur sa baisse de la semaine dernière», a mis en avant Kyle Cooper. «Mais on avait réussi à grimper plus tôt quand c'était déjà le cas», a nuancé Bob Yawger. Les réserves américaines sont scrutées de près par le marché car les efforts de réduction de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, dont la Russie, tardent à se traduire par une baisse des stocks mondiaux. «Même si le respect des accords est bon, la réduction de la production de l'Opep n'a pour l'instant guère entamé le niveau des stocks, qui sont à peu près aussi élevés qu'il y a un an», a détaillé Martijn Rats de Morgan Stanley dans une note qui abaisse également ses prévisions de cours jusqu'à mi-2018.