Face au dollar : L'euro se stabilise

L'euro se stabilisait face au dollar hier, suite à la forte appréciation déclenchée par des commentaires de la Banque centrale européenne (BCE) et dans un marché prudent avant le très important rapport sur l'emploi américain. L'euro valait 1,1422 dollar contre 1,1423 dollar jeudi vers 21h00 GMT et 1,1350 dollar mercredi soir. La monnaie européenne montait face à la devise nippone, à 129,92 yens pour un euro contre 129,33 yens jeudi soir. Le billet vert gagnait aussi du terrain face à la devise japonaise, à 113,74 yens pour un dollar contre 113,21 yens jeudi soir. «Les données publiées jeudi ont montré que les employeurs privés aux Etats-Unis ont embauché moins de personnes qu'attendu en juin et que les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté pour la troisième semaine consécutive» lors de la semaine close le 1er juillet, ont observé les analystes de FxPro. Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont progressé en juin mais à un rythme plus lent que ce qui était prévu par les analystes, a indiqué jeudi la société de services informatiques ADP. Les investisseurs attendaient désormais la publication vendredi du rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage, espérant y voir une hausse des créations d'emplois même si les chiffres de jeudi les ont quelque peu refroidis. Le dollar avait souffert jeudi des données ADP décevantes mais la divergence entre cet indicateur et le rapport officiel est actuellement très importante, a tempéré Derek Halpenny, analyste chez Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. De son côté, la livre britannique baissait face à la monnaie européenne, à 88,42 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,2917 dollar pour une livre.