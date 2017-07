Bechar : La cimenterie de Ben-Zireg en cours de réalisation

Les travaux de réalisation de deux «importants» lots de la future cimenterie de Ben-Zireg, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bechar, seront lancés dans le courant de ce mois de juillet, a-t-on appris du premier responsable de Saoura Ciment. Il s’agit du terrassement du site ou seront installés les équipements de production et de la clôture du site de la cimenterie, première du genre dans la wilaya, a affirmé à l’APS, M. Abderahmane Mebarki. Cet important projet, dont la réalisation vise à augmenter la production nationale en ciment, dans la perspective d’un approvisionnement régulier des chantiers et autres programmes de développement des secteurs des travaux publics et du bâtiment, s’inscrit au titre des investissements lourds de l’état pour le développement de la région de Bechar, a-t-il souligné. En marge de ces travaux, le partenaire chinois retenu procèdera à l’installation d’une base de vie pour les besoins de ses différents personnels techniques pour le montage de la cimenterie, dont le site d’implantation a été raccordé au réseau électrique et a été doté d’un forage pour son alimentation en ressources hydriques nécessaires, a-t-il précisé.

Le lancement des travaux de ce projet industriel attendait la finalisation du processus de délivrance du permis de construire par les services techniques de la wilaya qui l’ont délivré vers la fin du mois de mai, selon le même responsable.

Le projet de cette cimenterie d’une capacité de production annuelle d’un million de tonnes de ciment, est le fruit d’un investissement public de plus de 34 milliards DA et s’étend sur une superficie de plus de 100 hectares, selon sa fiche technique. Cette nouvelle entité industrielle, qui sera mise en service en 2019, permettra le renforcement de la production nationale pour la porter à hauteur de 23 millions de tonnes/ an, avaient annoncé précédemment des responsables du groupe public industriel du ciment d’Algérie (GICA), dont Saoura Ciment est l’une des filiales. Une fois en phase de production, la cimenterie permettra la création de 600 emplois directs et quelque 800 autres indirects, ont assuré les mêmes responsables de GICA.

Ce projet, l’un des plus importants investissements industriels dans la wilaya de Béchar et sur lequel la population locale fonde ses espoirs de voir résorbée une partie de la demande d’emploi, permettra aussi l’approvisionnement en ciment des wilayas du Sud-ouest du pays, ont fait savoir des operateurs-économiques locaux. (APS)