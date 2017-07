Transport maritime urbain : 13 licences accordées à des opérateurs privés

«Pour développer le transport maritime urbain, les autorités ont accordé 13 licences d’exploitation à des opérateurs privés», tels sont les propos tenus par Mohamed Ibn Boushaki, directeur des Ports et de la marine marchande au ministère des Transports et des Travaux Publics.

Le responsable s’est exprimé lors de l’inauguration de la navette maritime Oran-Ain Turck, a fait savoir que sur une dizaine de demandes déposées pour la région Centre (Alger, Chlef, Tipasa, Boumerdès et Tizi Ouzou), la commission spécialisée mise en place au ministère des Transports et chargée d'examiner ces demandes a agréé a 13 treize investisseurs pour exploiter des bateaux-restaurants stationnaires et itinérants, rapporte également le site de la radio algérienne. «Ces autorisations permettront aux investisseurs d'entamer les procédures d'acquisition des bateaux de plaisance et de commencer leur activité dès le début de la saison estivale» a affirmé M. Ibn Boushaki tout en ajoutant que les wilayas qui bénéficieront de ces bateaux de plaisance sont, Oran avec huit licences, Alger trois licences et Annaba deux licences. En effet, les opérateurs privés qui vont investir dans ce cadre plusieurs projets de plaisance, ont mis dans leurs soumissions les projets qui sont envisagés dans le cadre de ces nouvelles activités, et qui concernent entre autres, l’ouverture de restaurants-flottants et autres activités de loisirs liées à la mer, et ceci à la faveur du récent décret portant autorisation de la plaisance maritime qui permet aux investisseurs publics et privés de se lancer dans ce créneau.

Il faut noter que l'autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande pour une durée de cinq années renouvelable.

Depuis l'entrée en vigueur, en 2016, du décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, de nombreuses demandes ont été déposées auprès des commissions des trois régions côtières du pays (Est, Centre et Ouest).

Outre les bateaux-restaurants, ce décret définit quatre autres activités de transport et de plaisance maritimes ouvertes à l'investissement. Il s'agit du transport maritime urbain, le pesca-tourisme (pêche de plaisance et de tourisme), la balade en mer ainsi que la plaisance sur des engins nautiques à moteur (jet-ski, planches à moteur...).

Chacune de ces activités fait l’objet d’un cahier des charges particulier, fixant les modalités et les normes de sécurité notamment. Le projet de décret vient combler un vide juridique, permettant ainsi l’ouverture à l’investissement privé. D’autre part, on précise que le transport maritime urbain concerne les voyages diurnes et nocturnes entre les ports du pays, avec des dessertes à valider auprès du ministère des Transports. Les autres activités font l’objet de conditions similaires, avec des navires de catégories différentes. Toutes doivent disposer de certains équipements de sécurité. Pour le «pesca-tourisme», l’activité doit se faire de jour et doit être réalisée concomitamment à l’activité habituelle de pêche. En l’absence de centres de plaisances au sens propre du mot, M.Boushaki a mis en avant recemment , la nécessité d’aller vers le développement de ce secteur à travers l’acquisition de bateaux de plaisance et la création de Marina, et réglementer tous types de sport liée à cette même activité. « Il est temps d’inscrire des opérations pour la construction de ports de plaisances. La dernière construction qui a concerné le secteur de la pêche avait aussi un aspect plaisancier. Dans plusieurs ports nous trouvons cette mixité de port de pêche et de plaisance. Nous pouvons commencer par promouvoir cette activité au niveau de ces ports», a-t-il tenu à préciser. Il faut souligner que le département des transports que gère actuellement M. Abdelghani Zaâlane donne une importance particulière au développement et l’encadrement des activités de transport de personnes et des loisirs en mer. Ce texte vise donc «l’encouragement de l’investissement dans ce domaine considéré comme un moteur de croissance et un véritable facteur de création de nouvelles sources de richesse». Pour rappel, de nouvelles dessertes ont été ouvertes au programme de raccordement, par voie maritime, des villes côtières du pays et cela durant toute la saison estivale.

Sarah A. Benali Cherif