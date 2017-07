Familles de la garde communale, M. Bedoui : « Nous les aiderons »

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a réaffirmé, mercredi dernier à Alger, « la détermination et la volonté du gouvernement à soutenir et accompagner les familles et les enfants des agents de la Garde communale qui ont défendu leur pays dans les moments difficiles ».

Lors d'une brève allocution prononcée, à l'occasion de la cérémonie du coup d'envoi officiel des camps d'été, M. Bedoui a précisé que «le gouvernement est déterminé à poursuivre son soutien aux familles et enfants des éléments de la Garde communale qui ont consenti d'énormes sacrifices pour que l'Algérie reste debout dans les moments difficiles». Ainsi, 5.000 enfants des agents de la Garde communale ont été accueillis cette année dans les camps d'été disséminés à travers 14 wilayas du littoral. M. Bedoui a en outre rappelé les instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui insistent «sur la nécessité d'accompagnement et la prise en charge de nos enfants à travers tout le territoire national», saluant en même temps «les efforts fournis par les parties chargées d'accueillir dans d'excellentes conditions nos enfants venus des quatre coins du pays, particulièrement ceux du Sud et des Hauts Plateaux répartis dans 28 camps de vacances.» M. Bedoui s'est félicité également «des efforts fournis en un temps court pour offrir des conditions d’accueil idéales pour nos enfants», soulignant l'élaboration à leur intention des activités culturelles et ludiques».



30.000 enfants du Sud et des Hauts Plateaux séjournent dans le littoral



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué mercredi que plus de trente mille enfants venus des régions du Sud et des Hauts Plateaux, dont 5.000 enfants de la Garde communale, bénéficieraient cette année de vacances dans 28 camps répartis sur 14 wilayas côtières.

Le ministre, qui présidait le lancement officiel de ces camps de vacances dans le Village africain de Sidi Fredj, a précisé que le premier groupe d'enfants venu de 22 wilayas du pays était accueilli dans ces camps de vacances à partir du 1er juillet, opération qui se déroulera jusqu'au 31 août, soulignant que "les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour les enfants à même de leur donner l'opportunité de se détendre après une longue année d'études". Les camps de vacances "sont une opportunité précieuse pour faire des rencontres, découvrir la culture et l'expérience des uns et des autres, inculquer les principes de citoyenneté, tirer profit des expériences de la vie sociale commune et avoir la confiance en soi", a estimé M. Ould Ali. Les centres de vacances se veulent "un forum où des rencontres riches et diversifiées se tissent", a-t-il ajouté mettant en avant "les acquis et réalisations mis en place à la lumière du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le plan du gouvernement à travers lesquels "l'Algérie arrive en tête des pays ayant réalisé des résultats positifs dans l'atteinte des objectifs de développement, en particulier la prise en charge des enfants". M. Ould Ali a appelé tous les secteurs concernés à "l'intensification des efforts pour une meilleure prise en charge des questions liés à l'enfant, outre la garantie des droits et la réalisation de l'intégration et la sécurité à même de leur assurer l'équilibre psychologique, d'autant que cette catégorie est l'avenir du développement durable du pays". A l'occasion du 55e anniversaire de la fête nationale de l'Indépendance et de la Jeunesse, M. Ould Ali a appelé tout un chacun à "se recueillir et s'incliner à la mémoire des glorieux chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que la jeunesse algérienne soit fière de son pays dans les fora internationaux", indiquant dans le même contexte que "le peuple algérien, qui a su faire face au colonialisme pour décrocher l'indépendance, est capable aujourd'hui de relever les défis, réaliser des miracles et poursuivre les efforts dans la construction et l'édification ainsi que la préservation des acquis". A cet effet, un programme éducatif et de sensibilisation a été élaboré au profit de ces enfants qui ont bénéficié de vacances dans les camps à travers lequel des visites ont été programmées pour découvrir la nature, protéger l'environnement, inculquer les principes de citoyenneté et la bonne conduite chez les enfants.

A souligner également que le camp du Village africain à Sidi Fredj, qui accueille actuellement plus de 300 enfants, a bénéficié d'une large opération d'aménagement en termes d'encadrement et de mise en place de 32 chalets pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions.