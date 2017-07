Location de bureaux à la Maison de la presse Malik Ait Aoudia : 21 jours de délai pour le dépôt des dossiers

Un délai de 21 jours a été fixé par la direction de l’administration locale (DAL) de la wilaya de Tizi-Ouzou aux gérants des organes de la presse nationale pour le dépôt des dossiers de location des bureaux au sein de la maison de la presse Malik Ait Aoudia de la ville des Genêts.

En effet, selon un avis rendu public jeudi dernier par la Dal, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a informé l’ensemble de la famille de la presse que la maison de la presse de Tizi-Ouzou ouvrira incessamment ces portes pour abriter les organes de presse désirant y élire domicile. Pour se faire, les intéressés sont invités à se rapprocher au bureau patrimoine de la direction de l’administration locale sise à la cité administrative pour procéder à l’accomplissement des formalités réglementaires y afférent dans un délai de 21 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis, à savoir le 6 juillet courant.

Un cahier des charges de 17 clauses a été confectionné pour la mise en service de cette maison de presse inaugurée le 22 octobre 2015 et non opérationnelle depuis à cause faute de modalités de sa gestion. Ces clauses définissent entre autres le montant du bail qui doit couvrir les charges liées à la gestion de cette structure (gaz, électricité, eau et entretien des espaces communs), la durée du bail qui ne saurait excéder 3 ans, le dossier à fournir, la démarche d’attribution des espaces et la gestion des espaces communs de cet édifice dédié exclusivement à la presse nationale. La maison de la presse Malik Ait Aoudia a été réalisée suite au vote en 2009 par l’APW, sur budget de wilayas, d’une première subvention d’un montant de 60 millions de dinars, qui sera suivie plus tard d’une deuxième enveloppe de 30 millions de dinars. La gestion de cette maison de la presse composée de 40 bureaux et d’une cafétéria est confiée à la direction de l’administration locale (DAL).

