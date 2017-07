Intoxications alimentaires : La saison estivale de tous les dangers

Connu pour en être la période phare en la matière, l’été et les intoxications alimentaires font souvent bon ménage en Algérie. Preuve en est, des dizaines de victimes sont signalées ces jours-ci, dont des ouvriers en charge de la réalisation de la Grande mosquée d’Alger ou encore une cinquantaine de convives intoxiqués lors d’un mariage à Jijel. Parfois mortelles, les intoxications alimentaires sont le résultat de grandes négligences à travers le non-respect des conditions de conservation des denrées alimentaires, notamment la chaîne de froid, et des conditions d'hygiène dans les cuisines et de conservation des viandes rouges et blanches sans oublier la vente de ces produits sur la voie publique.

Généralement, c’est lors des fêtes de mariage et autres cérémonies, organisées à domicile ou dans des salles de fêtes privées, qu’ont eu lieu le plus gros des intoxications. Des endroits difficilement contrôlables par les services de contrôle d’hygiène dans la mesure où il s'agit d'espaces familiaux privées.

En 2016, on a compté quelque 6.000 cas ayant provoqué le décès de deux personnes tandis qu’en 2015, le bilan s’élevait à 5.560 cas d'intoxication qui ont causé 11 morts, (2) à Khenchela, (2) à Souk-Ahras, et (1) à Alger, Batna, Boumerdès, M'sila, Tiaret, Bejaia et Mila. 4.854 personnes ont été intoxiquées en 2014 sans toutefois qu’il ait de décès.

Les enquêtes menées par les services concernées ont démontré que 78% des cas sont survenus dans les établissements de restauration collective et les fêtes familiales. Quant aux produits alimentaires incriminés, ceux-ci sont les denrées animales et générales (30%), les pâtisseries (12%), les pizzas, les œufs et les produits laitiers. Les sanctions des pouvoirs publics se soldent par la fermeture des commerces et l'établissement de dossiers de poursuite judiciaire à l’issue des prélèvements des échantillons, en sus bien évidemment de la destruction des produits alimentaires incriminés.

Pour cette année, on compte, rien qu’à Alger, 345 personnes ont été victimes d’une dizaine d'intoxications alimentaires enregistrés durant le premier semestre, a appris l’APS auprès de la Direction de la santé à la wilaya d'Alger. La majorité des cas ont été enregistrés dans des restaurants, des résidences universitaires et des fast-foods.

La même source a révélé que le plus grand nombre des intoxications a eu lieu au cours du mois d’avril dernier, avec 234 victimes déplorées au niveau des résidences universitaires et 48 personnes au niveau d’un fast-food situé à Ouled Fayet.

Le rapport de la Direction de la santé de la wilaya d'Alger précise que les causes à l'origine de ces intoxications alimentaires sont le non-respect de la chaîne de froid pour les produits périssables, notamment les dérivés du lait tels le yaourt et le fromage, les viandes et leurs dérivés, à l’image de la viande hachée, le « cachir » et le poulet ainsi que la pâtisserie, les gâteaux et les œufs qui sont exposés directement aux rayons du soleil.

A propos des produits carnés, une enquête diligentée par le ministère du Commerce avait révélée l’année dernière que plus de 40% du pâté, de la viande hachée, du cachir et du merguez sont non-conformes. La DSA regrette par ailleurs « l’absence » de la culture du signalement des manquements aux normes d'hygiène alimentaire par les citoyens.

S. A. M.