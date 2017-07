Conjoncture : Quel rôle pour l’impôt ?

Les recettes de la fiscalité ordinaire ont dépassé 3.000 milliards de dinars en 2016. En constante croissance durant ces dernières années, ces ressources ont représenté plus de 60% des recettes de l’Etat au cours de l’exercice écoulé. Aussi, à la faveur des réformes déjà engagées et celles envisagées, dans le secteur, l’Etat mise sur une croissance de la fiscalité ordinaire de près de 1.000 milliards de dinars, soit un objectif de 3.800 milliards de dinars à atteindre sur la période 2016 -2019. Une politique fiscale plus équitable et plus efficace visant à élargir l’assiette fiscale et non à élever les niveaux d’imposition en alourdissant la pression fiscale sur les seuls contributeurs loyaux. Il s’agit d’œuvrer à la consolidation de cette manne indispensable au fonctionnement de l’économie nationale tout en œuvrant à l’exploration d’autres gisements susceptibles d’optimiser les performances actuelles. L’administration fiscale qui entame une vaste action de modernisation de ses services et de ses missions, entend s’acheminer vers un ancrage du civisme fiscal chez le contribuable et susciter une prise de conscience sur l’intérêt et le rôle de l’impôt dans le développement socio-économique, notamment au niveau local. Une refonte devenue nécessaire et qui a pour but essentiel de réhabiliter l'impôt en tant que levier de croissance au moment où la problématique de financement de l'investissement est réelle et complexe. En définitive, cette reconfiguration des missions de l’administration fiscale basée sur une segmentation de la population assujettie à l’impôt, une dématérialisation des procédures, avec simplification des formalités, et une amélioration des moyens de recouvrement, a pour souci majeur d’inciter le contribuable à souscrire de plein gré à l’impôt. Le nouveau modèle de croissance qui consacre un volet aux réformes fiscales, insiste à ce propos sur l’accélération du processus de modernisation administrative par une formation des ressources humaines, l’instauration d’un numéro d’identifiant commun des entreprises, le passage aux transactions électroniques, entre l'Etat et les individus et institutions imposées. Il est suggéré également de procéder à l’amélioration du recouvrement de la TVA par, d’une part, l'augmentation de son taux sur certains produits, notamment les produits de luxe importés et, d’autre part, à travers une révision des exemptions fiscales devenue indispensable. Sur un autre registre, le document insiste sur le développement de la fiscalité locale dont le rendement est actuellement très en deçà de son potentiel, en développant l’impôt foncier. Au chapitre des règles fiscales, et dans le souci de pallier certaines carences du système fiscal, il y a lieu de procéder à une révision du mode de détermination du prix du baril de pétrole, une réforme du mode de fonctionnement du fonds de régulation des recettes (FRR), pour une utilisation plus rationnelle, et à une soutenabilité de la dette publique dans un objectif de rigueur budgétaire, et enfin, à une couverture progressive, à moyen terme, des dépenses courantes par les revenus de la fiscalité ordinaire.

D. Akila