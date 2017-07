Transport maritime au port d’Oran le premier semestre 2017 : 29.146 voyageurs ont débarqué

Quelque 29.146 voyageurs ont débarqué au port d’Oran, durant le premier semestre de l’année en cours contre pas moins de 21.000 départs à partir de cette même infrastructure, a-t-on appris de l’inspection divisionnaire des douanes d’Oran. Ces 29.146 passagers ont pris leur départ à partir des ports espagnols et français alors que 21.069 autres voyageurs se sont rendus en Europe via le port d’Oran, au cours de la même période, a indiqué à l'APS, le chef de l'Inspection divisionnaire des douanes au niveau de cette infrastructure, Djabarni Toufik. Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré l’entrée de 11.983 véhicules et le départ de 9.342 autres durant la même période à travers cette infrastructure portuaire. Les navires en provenance des villes espagnoles d'Alicante et d’Almeria et de Marseille (France) étaient au nombre de 86 en arrivée et 81 au départ, a signalé le même responsable. Toutefois, il est attendu un intense trafic au niveau du port d’Oran durant cette saison estivale, avec la venue des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Concernant les facilités accordées cette saison, le même responsable a signalé la présence d’une équipe de la brigade maritime à bord des navires qui s’occupera des procédures règlementaires comme l’établissement du bon de passage des véhicules.

L’objectif étant de réduire la durée du traitement des passagers à l’arrivée. Parmi les autres facilités figurent également le couloir vert réservé aux voyageurs n’ayant rien à déclarer, le couloir des urgences pour les malades et personnes aux besoins spécifiques et enfin le couloir normal réservé aux autres passagers.

Par ailleurs, le voyageur peut désormais remplir via le web le formulaire de déclaration de devises ou des objets de valeur, ce qui facilitera le travail des douaniers et réduire le temps du traitement des dossiers.