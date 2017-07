Hôtels, stations thermales et complexes touristiques à Biskra en 2017 : Nouvelles structures

Le parc des structures hôtelières de la wilaya de Biskra a enregistré au premier trimestre 2017 la réception de 4 nouveaux hôtels, outre la réalisation de stations thermales et de complexes touristiques, destinés aux touristes étrangers et nationaux, a affirmé le wali de Biskra, Ahmed Karoum. Les quatre hôtels et ces nouvelles structures touristiques sont à même d'assurer la diversification des offres touristiques destinés aux personnes en quête de bien être et de détente dans cette wilaya, qui est la porte du Sahara, a indiqué le wali à l'occasion de la visite qu'il a effectuée dans les aqua parcs «Jardins des Zibans». Ces structures dont un partie sera mise en service fin juillet, notamment aux Jardins des Zibans «Aqua Palm», viendront s'ajouter à la liste des projets réceptionnés en 2016, estimés à 46 projets touristiques, a précisé M. Ahmed Karoum. Biskra attire de nombreux investisseurs algériens établis à l'étrangers et que des dossiers ont été déposés auprès des services concernés, notamment pour la création d'une école sportive, a révélé le même responsable. La wilaya a consacré les jeudis à l'examen des dossiers relatifs à l'investissement touristique en vue de faciliter les procédures et briser les entraves bureaucratiques. Le wali a souligné une hausse du nombre des touristes étrangers dans cette wilaya, grâce aux deux lignes aériennes reliant Biskra aux villes française de Paris et de Lille, outre ceux provenant des aéroports de Constantine et de Sétif. La wilaya de Biskra recèle des ressources et des paysages naturels à même de promouvoir les activités économiques et commerciales hors hydrocarbures dans cette ville, d'où la nécessité de renforcer des lignes disponibles par d'autres supplémentaires notamment une ligne reliant la wilaya à la ville française de Marseille, a-t-il souligné. Depuis l'inauguration du service du fret aérien en avril dernier au profit des importateurs du domaine agricole de la région, la compagnie Air Algérie peut désormais assurer des vols directs et réguliers vers cette wilaya pour la promotion des secteurs touristique, économique et culturel.