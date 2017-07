Recouvrement de la fiscalité : L’urgence !

Gouvernement, experts, associations sont unanimes quant à la nécessité de faire émerger une économie hors hydrocarbures et réduire la dépendance du budget de l’État de la fiscalité pétrolière. Un défi qui impose de réunir les conditions de création de richesse compétitives. Il y a aussi un consensus sur la non-soutenabilité de nos budgets.

La fiscalité ordinaire peine à couvrir les dépenses de fonctionnement de l’Etat. En présentant le plan d’action social et économique du gouvernement, le Premier ministre a mis l’accent sur la nécessité de trouver des solutions permettant de préserver les équilibres financiers majeurs pour éviter le recours à l'endettement extérieur, renforcer la cohésion sociale et préserver la sécurité et la stabilité du pays. De l’avis des experts, s’impose une vraie révolution budgétaire et fiscale. A ce sujet, le gouvernement entend élargir le recouvrement de la fiscalité ordinaire, pour compenser la fiscalité pétrolière en recul à cause de la baisse des cours de l'or noir, augmenter les taxes sur les produits de luxe et l'impôt sur la fortune et exonérer davantage les citoyens à faibles revenus des charges fiscales en vue de préserver leur pouvoir d'achat. A l’heure actuelle, et face à la mondialisation et à l’ouverture économique, et compte tenu de l’insuffisance des ressources financières, l’Algérie, ainsi que tous les pays en développement, ont cette obligation de chercher un montage financier adéquat pour financer leur développement économique. En plus des ressources clés de financement qui différent d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre, la fiscalité constitue un levier aussi important en matière de financement du développement. L’efficacité d’une telle source de financement nécessite une gestion rigoureuse de ses composantes, telles que le recouvrement des contributions fiscales, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la modernisation de l’administration fiscale. Pour l’Algérie, les recettes fiscales constituent une source importante pour le financement du développement. Pour assurer une certaine stabilité, il est essentiel que les méthodes de financement des biens et services publics proviennent dans la mesure du possible des propres ressources du gouvernement, à savoir les recettes fiscales. Cela explique la relation étroite entre la fiscalité et le financement du développement. Un cadre budgétaire stable et prévisible favorise la croissance. La fiscalité est aussi liée à la «bonne gouvernance».

Fouad Irnatene