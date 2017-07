Libération de la ville de Benghazi, MAE : «Une nouvelle victoire pour tout le peuple libyen»

L'Algérie a salué la libération de la ville de Benghazi, (nord/est de la Libye), la qualifiant de "nouvelle victoire pour tout le peuple libyen, s'ajoutant à celles déjà remportées face au terrorisme à Syrte", indique jeudi un communiqué du Ministère des affaires étrangères. "L'Algérie salue la libération de la ville de Benghazi qui est une nouvelle victoire pour tout le peuple libyen, s'ajoutant à celles déjà remportées face au terrorisme à Syrte", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie demeure convaincue que les Libyens, en relevant le défi de vaincre le terrorisme, prouvent leurs capacités à remporter le combat d'édification d'institutions nationales fortes auxquelles les libyens aspirent et de s'engager résolument sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale", conclut le communiqué. Mercredi, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, avait annoncé la "libération totale" de la ville de Benghazi des terroristes, après plus de trois ans de combats sanglants. "Après une lutte continue contre le terrorisme et ses agents, qui a duré plus de trois ans (...) nous vous annonçons la libération de Benghazi du terrorisme. Une libération totale", a déclaré le maréchal Haftar dans un discours à la télévision.

Il a fait hommage "aux caravanes de martyrs" tués dans les combats contre les terroristes, ajoutant que Benghazi "rentre aujourd'hui dans une nouvelle ère de paix, de sécurité de réconciliation (...) et de reconstruction". Les forces loyales à Khalifa Haftar, avaient annoncé plus tôt une importante percée dans les derniers bastions des terroristes à Benghazi, faisant état d'une victoire "imminente". Parmi les groupes armés actifs dans cette deuxième ville de Libye, figuraient le Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices comprenant notamment des membres présumés de l'organisation terroriste Daesh et d'Ansar Asharia, un groupe proche d'Al-Qaïda qui a annoncé sa dissolution fin mai.

R. I.