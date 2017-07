Lutte antiterroriste : Arrestation de deux éléments de soutien à Alger

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 05 juillet 2017, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Alger (1e RM) et à Batna (5e RM)». Par ailleurs et «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont arrêté à Tlemcen et Sidi Bel-Abbés (2e RM), un narcotrafiquant et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 160 kilogrammes». D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Adrar (3e RM), un contrebandier à bord d’un véhicule tout-terrain, chargé de 940 litres de carburant, tandis que (22) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tiaret et Oran.