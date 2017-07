Confédération générale des entreprises algériennes : Soutien au plan d’action du gouvernement

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a affirmé, mercredi, son soutien au Plan d’action du gouvernement, récemment adopté par le Parlement.

Intervenant lors de l’assemblée générale de la CGEA tenue à Alger, regroupant les représentants de cette confédération au niveau des 48 wilayas, la présidente de cette organisation patronale, Mme Saïda Neghza, a souligné que pour contribuer à la concrétisation du plan d’action du gouvernement, la CGEA programmera des rencontres à partir de la semaine prochaine avec les opérateurs économiques adhérents à cette confédération.

La CGEA prépare aussi un document portant des propositions élaborées par des experts nationaux et ceux de Bureau international de travail (BIT), qui sera remis au gouvernement, en précisant qu’il comportera, notamment les préoccupations des opérateurs économiques.

Pour sa part, M. Youcef Yousfi, président d’honneur de la CGEA, a souligné que pour la concrétisation du plan d’action du gouvernement, il faut commencer par la mobilisation des capacités nationales et des ressources naturelles. «Le Président de la République a appelé à la mobilisation de la population et les entrepreneurs, pour faire face à la crise financière.

Il y a un soutien moral efficient et important de peuple algérien, et nous adhérons à cette démarche économique, car nous avons des potentiels pour sortir de la crise», a-t-il ajouté. En réponse à une question de la presse relative au paiement des créances des maîtres d’œuvre en charge de projets de réalisation de logements, Mme Neghza a affiché sa satisfaction des mesures prises récemment par le gouvernement dans ce sens, précisant que la CGEA compte actuellement 600 opérateurs activant dans le BTPH.

À ce propos, elle a fait part d’une rencontre prochaine avec des opérateurs du bâtiment, qui sera suivie de la formulation d’une lettre qui sera adressée au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Youcef Chorfa. Cette lettre portera, notamment sur la prise en considération des préoccupations de 350 entrepreneurs.