Kamel Chekkat, représentant de l’Algérie à la Ligue des oulémas des pays du Sahel : Adapter l’enseignement religieux à la lutte contre le fanatisme

Le membre de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel et représentant de l’Algérie, Kamel Chekkat a affirmé à Nouakchott que l’Algérie était consciente de la nécessité d’adapter l’enseignement religieux aux derniers développements notamment aux exigences de la prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le fanatisme religieux».

«Même s’il reste beaucoup à faire en matière de développement et d’adaptation des méthodes et manuels de l’éducation religieuse des écoles en Algérie, l’engagement de l’Etat, avec ses institutions et ses organisations scientifiques, académiques et sociales est un signe positif afin d’atteindre les objectifs assignés», a-t-il estimé. M. Chekkat s’est félicité de l’important atelier ouvert à Alger sur le développement de ce domaine, dans le but de prémunir les jeunes contre les sources de l’extrémisme, de la radicalisation et du fanatisme religieux, saluant l’ouverture sur les oulémas et les experts religieux et sociaux dont les sociologues, les psychologues et les anthropologues.

Il a en outre appelé à une lecture «attentive» des manuels de l’éducation religieuse des écoles de la région du Sahel ainsi que d’autres pays du monde, en tenant compte des retombées et des impacts de la mondialisation et des modes d’action des courants à l’origine des tensions, de la violence et du terrorisme, à travers la propagation de l’extrémisme idéologique et religieux. L’atelier dont les travaux se poursuivent pour la deuxième et dernière journée, sera marqué par la présentation des propositions, des visions et des expériences des autres membres du bureau exécutif de la ligue sur «la promotion des méthodes d’enseignement de l’éducation religieuse au sein des écoles». Il sera sanctionné par l’adoption de plusieurs recommandations. Prennent part à cette manifestation, organisée par la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, en collaboration avec l’unité de coordination et de liaison (mécanisme de coopération régionale) et avec la participation du Centre africain d’études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), des membres du bureau exécutif de la ligue et représentants de chaque pays, ainsi que des pays observateurs au sein de cette instance notamment l’Algérie, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Tchad et le Sénégal, outre des savants, des oulémas et des représentants d’instances et d’organisations régionales.



Discours éducatif et préventif

Les participants ont convenu sur les méthodes de l’enseignement de l’éducation religieuse et l’impératif d’adopter un discours éducatif et préventif contre l’extrémisme et le terrorisme. Les participants ont estimé que cette rencontre initiée par la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel en collaboration avec l’unité de la fusion et de la liaison (mécanisme de coopération régional) et avec la participation du centre africain des études et des recherches sur le terrorisme (CAERT), a mis en avant l’impératif de promouvoir le discours éducatif et l’adapter avec les exigences préventives contre l’extrémisme et le terrorisme.

Le membre du bureau exécutif de la Ligue représentant la Mauritanie, Moussa Fali a indiqué que le système éducatif des pays de la région doit «accorder un intérêt particulier au contenu du discours éducatif notamment dans son volet relatif à l’éducation religieuse», mettant en avant l’encadrement et l’orientation des jeunes d’une manière à les protéger des courants de l’extrémisme et du terrorisme.

Le secrétaire général de la Ligue, Youcef Belmahdi a appelé à l’impératif d’adopter «un plan régional par les pays du Sahel qui fera de l’enseignement de l’éducation religieuse une plateforme de référence et sera un système de défense intellectuel face aux campagnes qui visent à semer l’idéologie terroriste et détruire les pays».

M. Belmahdi a appelé également à l’impératif de poursuivre le travail conformément aux normes d’approche régionale entre les pays, estimant que la coopération et la coordination dans ce domaine est une «nécessité» pour protéger nos jeunes. «Les jeunes qui évoluent dans la violence dans leurs pays pourront constituer un élément destructeur d’un autre pays dans la région», a-t-il souligné. Plusieurs participants notamment ceux de Tchad, Sénégal et Burkina Faso étaient unanimes sur l’idée d’adopter une stratégie régionale contre l’extrémisme. Il a été question également de plusieurs suggestions en termes de «prévention contre le discours de la haine et de la discrimination en encourageant le discours d’enseignement de l’éducation religieuse» ainsi que d’autres thèmes sur le respect de l’opinion des uns et des autres. Des recommandations seront adoptées dans cet atelier.



Révision des manuels d’éducation religieuse

Les participants à l’atelier d’étude et de formation sur les manuels de l’enseignement de l’éducation religieuse, ont appelé à la nécessité de revoir ces manuels pour faire face aux menaces de l’extrémisme violent. «Nous recommandons la révision des manuels d’éducation religieuse dans les programmes scolaires pour faire face aux défis du moments, notamment, les effets de la mondialisation et la menace de l’extrémisme violent», ont insisté les participants de cette rencontre de deux jours lors de sa cérémonie de clôture.