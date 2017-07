Escroquerie des grossistes et des importateurs : Démantèlement d’un réseau à Relizane

Les services de la gendarmerie nationale de Relizane ont démantelé, le week-end dernier, un réseau spécialisé dans l’escroquerie des commerçants de gros et des importateurs, a appris l’APS, lundi dernier, de ce corps de sécurité.

Composé de quatre individus, ce réseau criminel est impliqué dans 14 opérations d’escroquerie perpétrées dans plusieurs wilayas du pays, à l’instar de Sétif, Relizane, Blida, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Boumerdès et Mostaganem.

Un des victimes de cette bande de malfaiteurs avait porté plainte, au niveau de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Zemmoura (Relizane), contre des inconnus, se faisant passer pour des commerçants de détail, qui lui ont commandé de la marchandise. Cette commande s'est avérée en fin de compte une affaire d'escroquerie.

Les investigations des gendarmes enquêteurs ont démontré que cette bande agissait avec le même mode opératoire et avec les mêmes moyens comme l’usage de fausses pièces d’identité et la constitution d'un fichier comportant les numéros de téléphone des commerçants de gros et des importateurs, mentionnés dans leurs encarts publicitaires.

Un des membres du réseau se charge de contacter un grossiste ou un importateur pour faire une commande en fixant la date et l’endroit de la transaction. Le jour du rendez-vous, les malfaiteurs chargent la marchandise dans un camion loué pour la transporter vers un autre lieu tandis que l’un d’eux accompagnera la victime à bord du véhicule de ce dernier, pour lui remettre soit-disant son argent. A mi-chemin, il faussera compagnie à sa victime avant de prendre la fuite à bord d'un autre véhicule conduit par son complice.

Cette opération a permis la saisie de plusieurs objets utilisés dans leurs activités d’escroquerie, à savoir huit téléphones portables, des faux permis de conduire et des factures falsifiées.

Une procédure judiciaire a été engagée contre cette bande de malfaiteurs, a-t-on ajouté de même source. (APS)