Après la sortie des états-Unis sur l’Accord sur le climat : Sursaut mondial

Le secrétaire général des Nations unis, Antonio Guterres considère la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat comme étant un catalyseur donnant lieu un «sursaut à l'échelle mondiale», ce qui a amené les autres pays signataires du traité à «réaffirmer leur engagement».

"Depuis la décision du gouvernement des Etats-Unis d'abandonner les accords de Paris, nous assistons à un sursaut à l'échelle mondiale et à une réaffirmation par tous les autres gouvernements de leur engagement» pour le climat, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Lisbonne, au Portugal. «C'est évident pour l'Union européenne, la Chine et l'Inde», a-t-il relevé.

Rappelant qu'il s'était réuni récemment avec les dirigeants de la Chine et de l'Inde, des pays «essentiels à la réussite des accords de Paris», il a assuré que «leur engagement est clair».

«Aux Etats-Unis, ce sursaut génère de la part des villes, de certains Etats et du monde des affaires un engagement très fort envers l'économie verte», s'est félicité M. Guterres.

A tel point que Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York devenu envoyé spécial des Nations unies pour les villes et le climat, «est convaincu que les Etats-unis seront en mesure d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés dans le cadre des accords de Paris», a-t-il poursuivi.

Donald Trump avait annoncé début juin la sortie de son pays de l'accord de Paris, conclu fin 2015, et qui vise à contenir la hausse de la température moyenne la planète «bien en deçà» de 2 C par rapport à l'ère pré-industrielle. (APS)