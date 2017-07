Période d’été : Gare aux moustiques !

Fléaux des nuits d’été, les insectes ont refait surface dans plusieurs wilayas du pays. Il faut dire que ces coléoptères, qui font désormais partie du décor familier tout au long de l’année, mais avec une densité exceptionnelle durant la période des grandes chaleurs, sont le résultat du manque d’hygiène, des fuites d’eau et de l’absence d’entretien des vides sanitaires des bâtiments.

Mais s’il y a une ville qui détient un triste record en matière d’insalubrité publique, comparée aux autres communes de la wilaya, c’est bel et bien la ville de Tighennif qui fait face à un fléau d’envahissement de moustiques d’un autre genre. Les services d’urgence de l’hôpital sont pris d’assaut compte tenu des cas de piqures par ces insectes qui laissent des plaques rouges sur les membres du corps qui enflent. pour cela, les médecins prescrivent des corticoïdes, des antibiotiques, des antalgiques et d’autres produits médicamenteux indiqués afin de calmer les douleurs. les services d’hygiène publique de la commune n’ont pas fait comme d’habitude l’épandage d’insecticides dans le tissu urbain pour éviter une telle propagation de cette épidémie qui ne dit pas son nom dans une ville qui croule sous les saletés et les immondices de tous genres. presque tous les quartiers, notamment ceux où se trouvent des cafés, des marchés ou des lieux publics, sont touchés par ce fléau. Les services de nettoiement et de voirie sillonnent la ville matin et soir pour la collecte des ordures ménagères mais le comportement du citoyen dans ce triste décor y est pour quelque chose sinon comment expliquer les espaces verts réalisés pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen envahis par des individus venus des milieux ruraux de la région, qui en compte plus de 47 douars et hameaux, siroter leurs cafés sur la gazon, arrosé par les services de la commune, et le piétiner chaque soir, laissant un amas d’ordures. un spectacle affligeant qui fait mal au cœur des habitants de la ville qui assistent impuissants à ce triste décor.

La clé du mystère

Les poubelles et les bacs d’ordures sont installés dans toutes les cités d’habitation, pas en quantités suffisantes peut-être, mais la responsabilité du citoyen dans cette situation lamentable est fortement mise en cause. L’on a vu des scènes qui dépassent tout entendement. Des adultes et pères de familles sans scrupules jettent leurs ordures à bras le corps n’importe comment et n’importe où faisant fi en toute impunité des règles d’hygiène. Des gobelets éparpillés ici et là, le matin, donnent l’impression que les cités sont des lieux de rencontres nocturnes, de détente et de loisirs préférés des habitués des lieux. Et l’on ne vous parle des désagréments de stationnement des véhicules utilitaires en particulier appartenant à des occupants d’un autre genre.

Pour en avoir le cœur net pour une mesure de comparaison objective, nous nous sommes déplacés aux communes limitrophes d’El-Bordj et Ain Fekan 2. l’état des lieux est tout autre et il n’y a pas photo, pour ainsi dire, par rapport à Tighennif que certains surnomment le grand douar par excellence. Dans ces deux localités visitées, les rues commerçantes et les espaces réservés aux passants sont propres et

«clean», à la grande joie des habitants de ces communes pris comme exemples pour faire le parallèle entre ce qui se passe dans une ancienne commune de Tighennif et ces nouvelles municipalités qui brillent en dépit des moyens matériels dont elles disposent. il fait bon vivre dans ces localités contrairement aux grands ensembles qui ne constituent malheureusement guère une fierté d’antan de ses riverains. L’on a cherché le pourquoi du comment dans ce cas de figure quelque peu insoluble parce que les pièces de ce puzzle sont manquantes. On a eu la certitude que seul le civisme et la sensibilisation du citoyen sur les dangers et menaces d’une vie malpropre à tout point de vue demeure à nos yeux la clé du mystère. et l’investissement de l’homme dans cette culture de partage et de protection de l’environnement constitue la pierre angulaire autour de laquelle se greffent de nouveaux comportements respectueux d’un cadre de vie à la hauteur des aspirations de tous et de toutes celles qui luttent dans un cadre associatif et œuvrent par la sensibilisation et les actes de volontariat et de bénévolat d’utilité publique agissante sur plusieurs fronts pour faire toucher du doigt les citoyens sur la grande importance de la mission qui leur est dévolue dans un tel chantier. La balle est dans le camp du citoyen dans cette opération sans lequel tout acte est voué à l’échec.

A. Ghomchi