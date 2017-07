Coupe Arabe des clubs champions 2018 : le CRB et l’ESS représenteront l’Algérie

Le CR Belouizdad, vainqueur de la Coupe d’Algérie, et l’ES Sétif, finaliste de l’épreuve, prendront part à la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs champions de football 2018, a annoncé le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj. «Le CRB et l’ESS représenteront l’Algérie à la prochaine Coupe arabe des clubs champions 2018, en parallèle de leur participation respectivement à la Coupe de la Confédération africaine (CAF) et à la Ligue des champions d’Afrique», a indiqué le premier responsable de la LFP jeudi soir sur l’antenne de la chaîne Echorouk TV.

Auparavant, la fédération algérienne de football (FAF) interdisait aux clubs algériens de prendre part à plus d’une compétition internationale, avant que cette décision ne soit levée par le nouveau président de l’instance fédérale Kheireddine Zetchi.