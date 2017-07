JSK : Rahmouni et Moussouni maintenus

Alors que Mohand-Chérif Hannachi avait concrètement l’intention de se séparer du duo Rahmouni-Moussouni au profit d’un « grand entraîneur », il semblerait que le président de la JSK ait changé d’avis depuis et décidé de maintenir le staff déjà en place. En effet, les deux entraîneurs ont été reçus par le président dans son bureau ce mardi pour discuter de leur avenir. Finalement, les deux parties ont convenu de poursuivre l’aventure la saison prochaine. Rahmouni et Moussouni, signataires d’un contrat encore valide pour les 14 prochains mois, vont donc s’affairer à préparer la reprise au moment ou les nouvelles recrues défilent à Tizi-Ouzou. Il a été assigné au duo Rahmouni-Moussouni de jouer l’une des cinq premières places du championnat la saison prochaine. Le staff en place composé aussi de Lounes Gaouaoui, l’entraîneur des gardiens de but, sera renforcé par le préparateur physique italien, Mauro. La décision de Hannachi de maintenir le duo Rahmouni-Moussouni est motivée par deux faits majeurs, ceci lorsqu’on sait qu’il avait déclaré ouvertement lors du match face au CRB (1-1) qu’il ne comptait plus sur eux.

Amar Benrabah