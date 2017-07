NAHD : 4 joueurs clés aux abonnés absents

Quatre joueurs clés de l’effectif du NA Hussein Dey à savoir Gasmi, Bendebka, Ouertani et Coumbasa, n’ont toujours pas repris l’entraînement avec leur équipe appelée à partir du 22 juillet prochain à représenter l’Algérie en Coupe arabe des clubs qu’abritera l’Egypte jusqu’au 6 août prochain, semant le doute dans les milieux husseindéens. Les quatre joueurs sont néanmoins toujours sous contrat avec les Sang et Or, ce qui rendrait difficile leur éventuel départ vers d’autres clubs. Mais en tardant à réintégrer les entraînements de leur équipe, ils pourraient lui porter préjudice. Du côté de la direction du «Nasria», l’on rassure que les joueurs en question reprendront le travail à l’occasion du stage que débuteront les protégés du nouvel entraîneur Nabil Neghiz aujourd’hui au centre technique de Sidi Moussa. Le NAHD, qui a commencé ses préparatifs pour la coupe arabe il y a une semaine, devra mettre les bouchées doubles pour arriver en forme à la compétition arabe, au moment où ses dirigeants n’ont pas encore arrêté définitivement la liste des joueurs concernés par ce rendez-vous, et qu’il devront envoyer aux organisateurs avant le 9 juillet en cours. Evoquant justement cette liste, le club vient d’engager l’attaquant Mohamed Chekhrit de l’USM Khenchela (Div. amateur) qui a signé jeudi un contrat de trois ans. Il devient la 9e recrue de la formation husseindéenne cet été après Harrag, Allati, Oukal, Azzouz, Brahimi, Roudine et Addadi. Lors de la Coupe arabe, le NAHD évoluera dans le groupe A en compagnie d’Al Ahly d’Egypte, Al Wihda des Emirats arabes et Al Faycali de la Jordanie.