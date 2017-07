CRB : Badou Zaki, L’homme du succès

« Je quitterai l’Algérie la tête haute. Je marquerai de mon empreinte mon passage dans le championnat de Ligue Une », a déclaré Badou Zaki dans les colonnes de la presse spécialisée, quelques jours avant la finale de la coupe d’Algérie. Pari tenu. Le technicien marocain est parvenu à conduire son équipe au succès. Le CRB a remporté la 53e édition de la coupe d’Algérie, en s’imposant face à l’Entente de Sétif, sacrée champion de Ligue-1, d’une rencontre très disputée. Nul ne conteste le rôle important et primordial du coach dans cette consécration, qui intervient au bout d’une saison mal engagée. « Nous n’avons pas la meilleure équipe du championnat, mais nous avons un grand entraîneur qui peut faire la différence », disaient les supporteurs du Chabab, séduit par le charisme et les compétences de l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas. Face à une redoutable formation de l’ESS, le schéma tactique de Badou Zaki, qui par ailleurs a su trouver les mots pour motiver et mobiliser ses troupes, a fait la différence.

Evoluant dans une configuration tactique à la fois prudente et offensive (4-3-3 en schéma de base se transformant en 4-5-1 en situation défensive), les Belouizdadis sont parvenus à neutraliser leur adversaire et à gérer le rythme de la partie. En bloquant les couloirs aux Sétifiens et en gagnant la bataille du milieu, les coéquipiers de Bouazza ont pratiquement fait l’essentiel du jeu dans cette rencontre marquée par l’aspect tactique. La victoire est venue au bout de l’effort, grâce notamment au coaching payant de l’entraîneur. Entrée en jeu à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, Yahia Cherif (112’) a été l’auteur de l’unique réalisation de cette finale, dans l’ensemble équilibrée. Badou Zaki s’en va ainsi, après avoir offert au CRB sa septième coupe d’Algérie. Il redonne la joie aux fans du Chabab, sept ans après leur dernier trophée dans la compétition en 2009 face au CABBA. Arrivée à quelques journée seulement de la fin de la phase aller, alors que le Chabab flirtait avec la zone de relégation, l’entraîneur marocain a rapidement su ramener la sérénité dans la maison CRB. En un temps record, Badou Zaki a gagné l’estime et le respect dans le vestiaire, mais aussi au sein des dirigeants et des supporteurs. En apportant sa touche personnelle, avec beaucoup de professionnalisme, le technicien a rapidement remis l’équipe sur rails. Dès les premières journées sous l’ère Badou Zaki, le CRB a réalisé une remontée spectaculaire dans le classement, assurant son maintien bien avant l’issue du championnat. « L’objectif tracé était le maintien. La coupe est un bonus. C’est la cerise sur le gâteau. Dès le départ, j’avais confiance en mes joueurs. Nous avons travaillé dur pour arriver à ce stade là. L’équipe a adhéré à ma méthode de travail et à ma vision du football. Cela a apporté ses fruits. Je pense que si nous avions eu un bon départ en championnat, le CRB aurait bien pu jouer les premiers rôles. je remercie les joueurs, les dirigeants et les supporteurs pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont réservé, le respect qu’ils m’ont montré tout au long de la saison et la confiance qu’ils ont placé en moi au cours de mon expérience au club. Je suis très ému. Je n’oublierais jamais le CRB, ni l’Algérie », a déclaré Badou Zaki après la victoire de son team.

Rédha Maouche