Coupe de la CAF (Groupe B – 6e journée) Aujourd’hui à 18h00 à Sfax, CS Sfax (Tunisie) - MC Alger : La première place en jeu

Pour son dernier match de la saison, le Mouloudia d’Alger ira croiser le fer avec le Club Sportif Sfaxien. La rencontre, prévue aujourd’hui à 18h00 au stade Taieb M’hiri, compte pour la sixième et dernière journée de la phase des poules de la coupe de la confédération africaine.

Le MCA, leader du groupe «B», abordera cette rencontre face à son dauphin avec l’intention de prolonger son invincibilité dans la compétition et par la même garder la tête du classement pour avoir l’avantage de recevoir au match retour son adversaire des quarts de finale. « Je suis content pour le MCA et le CSS, qui sont qualifiés pour le prochain tour. Il y aura moins de pression pour ce dernier match de la saison. Cela dit, ça sera quand même un match difficile pour les deux teams. La première place est en jeu. Aucune des deux équipes ne lâchera prise. Pour notre part, nous voulons aussi garder notre invincibilité dans cette compétition, pour montrer de quoi nous sommes capables malgré une saison sans consécration », a déclaré le coach du doyen des clubs algérien, jeudi matin avant le départ de la délégation pour Tunis à bord d’un vol régulier de la compagnie Air Algérie. A propos de la préparation pour cette confrontation, l’entraîneur à tenu à souligner : « Avec la fatigue de fin de saison et la chaleur, il est difficile de parler de préparation proprement dit. Nous avons eu des séances d’entraînement plutôt légères ou nous avons favorisé l’aspect technico-tactique, ainsi que la récupération. L’aspect psychologique est aussi important dans cette rencontre où l’aspect mental jouera un rôle important.» Par ailleurs, le premier responsable du volet technique du Mouloudia est revenu sur la situation administrative et la révolte des joueurs avant le rendez-vous tunisien. « Jusqu’à présent personne ne nous a parlé officiellement d’un éventuel changement à la tête de l’équipe. Pour ce qui est de la réaction des joueurs, je pense qu’elle est légitime dans la mesure où ils réclament leur dû. Je peux cependant vous dire que malgré leurs réclamations, ils ont continué à travailler pour préparer ce match et sont restés concentrés sur leur objectif. Je pense que les choses vont se clarifier après cette dernière rencontre de la saison, à notre retour à Alger », a déclaré Kamel Mouassa. Pour rappel, cette partie sera dirigée par un trio d’arbitre Ougandais. M. Denis Batte sera assisté par ses compatriotes MM. Mark Ssonko et Lee Okello.

Rédha M.