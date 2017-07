Grand angle : Jusqu’où ira Kim Jong-Un ?

Le torse bombé, Kim Jong-Un a assisté jeudi soir à un gigantesque feu d'artifice. Il fêtait « la plus grande réalisation de l'histoire » de la Corée du Nord (sic !). Pour les uns, Jong-Un a choisi la voie de la diplomatie du missile intercontinental, pour les autres, celui-ci veut montrer à son peuple et à ses voisins que son pouvoir perdurera à n’importe quel prix. Il est capable même d’abandonner son peuple sous le feu d’une attaque dévastatrice.

Les 28.500 GI’s américains stationnés au Sud titillent fortement les nerfs, déjà à fleur de peau, du président nord-coréen. Plusieurs experts militaires internationaux ont évalué la force de frappe de celui-ci et considèrent sérieusement que les missiles intercontinentaux lancés ou en cours d’élaboration n’auront jamais, sinon actuellement du moins, assez de puissance pour

« raser » une métropole américaine ou même un village de pêcheurs en Alaska. Mais le danger d’un conflit nucléaire est bel et bien là. En face, on ne fait pas mieux en termes de déclarations tonitruantes et belliqueuses. Les noms d’oiseaux fusent entre Trump et Jong-Un, ce qui n’arrange aucunement l’option de la table de négociations. Pékin, pour sa part, accentue la pression sur Pyongyang craignant une escalade qui changerait les équilibres déjà précaires dans la région. Plusieurs scénarios sont mis sur la table pour contrer la fièvre montante, cela va des sanctions économiques qui, d’ailleurs, n’ont jamais fragilisé le régime nord-coréen jusqu’à la

« liquidation physique » en passant par un hypothétique dialogue. Profitant surement des tiraillements entre Russes, Américains et Chinois, Kim Jong-Un se lance dans une envolée dangereuse, digne d’un temps révolu. L’actuelle rencontre du G20 accouchera surement, concernant ce même sujet, de quelques déclarations intempestives et de menaces irréalistes. Les semaines à venir nous éclaireront sur les velléités des uns et l’hégémonisme génétique des autres.

Kamel Morsli