Marche pour la paix au Sahara occidental à Séville : Non à l’occupation marocaine !

Le nouveau secrétaire du Parti communiste de l’Andalousie (PCA), Ernesto Alba, a affirmé que la marche pour la paix au Sahara occidental, qui sera organisée aujourd’hui à Séville, vise à dire non à l’occupation marocaine du Sahara occidental. Cet événement de solidarité auquel a appelé la Fédération andalouse des associations de solidarité avec le Sahara occidental (Fandas) et organisé par l’association de Séville, amie avec le peuple sahraoui, verra la participation d’Ernesto Alba et de milliers de personnes solidaires avec la cause sahraouie.

L’Andalousie a été et sera toujours amie avec le Sahara occidental, précise le SG du parti communiste andalou dans un communique de presse. M. Alba a en outre indiqué que la preuve de la solidarité du peuple andalou avec le Sahara se concrétise chaque année par sa grande contribution dans les programmes Vacances de la paix et caravanes humanitaires qui permettent d’accueillir des milliers d’enfants et d’envoyer des tonnes de produits alimentaires aux réfugiés sahraouis et, «cette année, a-t-il ajouté, nous dirons non à l’occupation du territoire sahraoui». Dans son communiqué, le nouveau secrétaire général du Parti communiste de l’Andalousie a encouragé les militants de son parti à participer à cet acte de solidarité pour montrer l’engagement historique du parti avec la dignité de la lutte du Front Polisario et rejeter la politique de la misère et de la répression que le Maroc impose au Sahara occidental depuis des décennies. En outre, le leader du PCA a également lancé un appel au peuple andalou et au conseil provincial pour demander «en urgence» le respect du droit international pour la tenue d’un référendum d’autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider librement de son avenir. Cette manifestation, qui a eu lieu chaque année, et qui intervient à l’occasion de l’arrivée en Andalousie des enfants sahraouis dans le cadre du programme Vacances de la paix, sillonnera les principales avenues de Séville en réclamant la liberté du Sahara occidental et en dénonçant la situation difficile que vit son peuple.