Sécurisation du stade du 5-juillet : La DGSN met le paquet

5.500 policiers, soutenus par 8 unités de maintien de l'ordre et d'intervention rapide ont été mobilisés, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Algérie prévue hier entre le CR Belouizdad à l'ES Sétif, au stade du 5-Juillet (Alger), a indiqué le commissaire de police et chef de bureau de la prévention et de la sécurité à la Direction de la sécurité publique, Rabah Zouaoui.

Détaillant les mesures de sécurité prévues à cette occasion, M. Zouaoui a fait état du déploiement de 5.500 policiers, soutenus par 8 unités de maintien de l'ordre et d'intervention rapide, 10 unités de Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) chargées de sécuriser les personnes, les biens et du maintien de l'ordre, outre le recours à des hélicoptères et à des caméras de surveillance pour une meilleure sécurisation du stade et de ses alentours. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accompagnera, par ailleurs, les supporteurs sur tout le parcours, depuis leur départ de la ville de Sétif jusqu'à leur arrivée à Alger, a-t-il ajouté, relevant que des dispositions seront prises avant, durant et après le match, et même à l'intérieur du stade, pour insuffler le fair-play parmi les supporters. Après avoir rappelé que la DGSN a supervisé l'opération de vente des billets, M. Zouaoui a indiqué que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de la rencontre, avec, notamment, le déploiement de ses éléments pour facilité la sortie des supporters des gradins et assurer la fluidité du trafic routier aux alentours du stade ainsi qu'au niveau des parkings. La DGSN a organisé une cérémonie du Fair- Play en l'honneur des deux finalistes, sous la supervision du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel.