Coupe d’Algérie, Suspense jusqu’au bout : et de 7 pour le CRB

M.Tebboune remet les trophées aux capitaines du CR Belouizdad et de la 1re Région militaire

Fiche technique

Stade du 5-Juillet (Alger) : Temps chaud. Affluence très nombreuse. Terrain en excellent état. Arbitrage de Mustapha Ghorbal, assisté d'Abdelhak Itchali et de Bouabdallah Omari.

4e arbitre : Abderrezak Hallalchi.

But : Yahia-Chérif (116') CRB

Avertissements : -Bouchar (56'), Lamri (65'), Bedrane (75') ESS

-Draoui (33'), Heriat (47') CRB

Composition des équipes :

ESS : Khedaïria, Bouchar (Amokrane 71'), Haddouche (Boutebba 96'), Bedrane, Kenniche, Lamri, Djahnit, Aït Ouameur, Djabou (c), Bougueroua (Bakir 90'), Rebaï.

Entraîneur : Kheïreddine Madoui.

CRB : Salhi, Naâmani, Heriat, Feham, Draoui, Belaïli, Cherfaoui (c) (Yahia-Chérif 81'), Lemhane, Khoudi, Chebira (Izghouti 112'), Lakroum (Aribi 90').

Entraîneur : Badou Zaki

Le Chabab de Belouizdad a remporté, hier au stade du 5-Juillet, la 53e édition de la coupe d'Algérie, en s'imposant face à l'Entente de Sétif, dans une finale assez serrée, dominée par l'aspect tactique. Le CRB a ainsi pris sa revanche face à l'ESS qui l'avait vaincu lors de l'édition de 2012. La formation de Ain Fouara enregistre sa première défaite de son histoire dans une finale. Le score dans le temps réglementaire était de zéro partout. L'unique réalisation de la partie a été l'œuvre de Yahia Cherif.

3', Bougueroua sonne l'alerte dans la surface du Chabab. Il est arrêté in extremis par Cherfaoui. 6', Lakroum alerte Khedairia, d'un heading au point de penalty pratiquement. Son cuir est passé tout près du cadre. Le match est lancé. Pas de round d'observation pour les deux formations, qui se connaissent parfaitement. Avec une disposition tactique porté sur le jeu offensif (4-3-3), les poulains du coach Badou Zaki se sont distingués par un jeu assez élaboré. De leur côté, les protégés de Madoui Kheireddine, évoluant dans une configuration tactique de prudence, surtout, favorisé le jeu direct en tentant de passer par les côtés. La première période de cette partie très disputé à été assez équilibrée dans l'ensemble. les deux formations se sont rendus coup pour coup. 27', le coup franc de Lamri passe tout près du cadre. 34', Lakroum, idéalement servi par Bouazza, rate lamentablement face à Khedairia.

En seconde période, les deux teams sont restés fidèles à leurs schémas de base et à leurs stratégies de jeu. 48', alerté par Bouazza, Belaili s'enfonce dans la surface, il est stoppé par le défenseur central Kenniche.

Les joueurs du Chabab réclament le penalty, mais l'arbitre de la rencontre Ghorbal ne bronche pas. 66', Cherfaoui touche le cuir de la main, en tentant de repousser le centre de Djabou. Là aussi, l'arbitre fait signe de jouer.

Le jeu est équilibré et chacune des équipes a eu ses moments forts. 69', le tir croisé de Lamri passe tout près du cadre. 77', Amokrane pénètre dans la surface, mais échoue face à Salhi qui se couche pour repousser le cuir. 86', Yahia Cherif élimine Bedrane de forte belle manière, mais rate complètement son tir. Les deux formations se sont ainsi neutralisées au terme du temps réglementaire. Durant les prolongations, la fatigue se fait de plus en plus ressentir et les espaces laissés offrent l'occasion aux attaquants des deux équipes pour s'exprimer. 92', le tir de Djabou est bien bloqué par Salhi. 100', la balle Yahia Cherif est déviée en corner par Khedairia. 104', le coup franc de Bouazza est bien boxé par le gardien Ententiste. 112', le tir de Nâamani passe à côté. 177', Yahia Cherif combine avec Bouazza avant de tromper la vigilance de Khedairia d'un puissant tir au second poteau. Il offre au Chabab son septième trophée dans la compétition.

Rédha Maouche

Les Bélouizdadis prennent leur revanche

Cinq années après sa désillusion face à l'Entente de Sétif (2-1, a.p.), le CR Belouizdad qui a retrouvé de nouveau son adversaire sétifien a réussi à prendre sa revanche et remporter sa septième couronne, à l’occasion de la finale de la 53e édition de la coupe. Menés par le rusé entraîneur marocain Badou Zaki, les Algérois ont réussi à se réconcilier avec une épreuve qui leur avait procuré tant de joie par le passé. Le Chabab, dont le dernier trophée de "Dame Coupe" remonte à 2009 a ajouté ainsi une nouvelle consécration à son palmarès, après les coupes remportées en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995 et 2009. Le CRB s’est préparé à cet important rendez-vous de la meilleure manière qui soit et rien n’a été laissé au hasard, même si les revendications financières des joueurs ont provoqué quelques remous, vite dissipés par le président Mohamed Bouhafs, qui a fini par rassurer tout le monde. Dirigeants, staff technique, joueurs et supporters se sont mobilisés ensemble, pour faire en sorte que l’équipe décroche ce trophée à l’issue de ce très attendu face-à-face contre un adversaire coriace et de qualité comme l'ESS qui jouait, faut-il le rappeler, sa 9e finale de l’épreuve.

M.-A. A.

1re finale perdue par l’Entente en coupe d’Algérie

L’ESS perd pour la première fois une finale de coupe d’Algérie.

L’Aigle noir a remporté les huit finales qu’il a disputées avant celle d’hier.

Le Chabab met fin ainsi à la tradition ententiste avec l’épreuve dame Coupe.

M.-A. A.

Déclarations

Badou Zaki, entraîneur du CR Belouizdad : « Merci aux joueurs et à notre formidable public »

«C'est une très belle consécration devant le champion d'Algérie en titre. Nous étions capables de l'emporter durant les 90 minutes, mais la dernière touche devant le but n'était pas au rendez-vous. C'est une victoire amplement méritée par rapport à la prestation de mes joueurs mais également aux difficultés rencontrées tout au long de la saison. Je remercie mes joueurs et le formidable public belouizdadi qui a répondu présent pour soutenir son équipe.»



Sofiane Khedaïria, gardien de l’ES Sétif : « Grosse déception »

«C'est une grosse déception. C'est décevant de perdre cette finale dans les derniers moments de la rencontre. On ne peut pas gagner tous les trophées. Nous avons gagné le championnat. Je félicite le CR Belouizdad qui était plus réaliste sur le terrain. Nous avons raté notre finale, je suis désolé pour nos supporteurs qui ont répondu présent au stade du 5-Juillet.»



Kheïreddine Madoui, entraîneur de l’ESS : « Le Chabab mérite sa consécration »

«C'était une belle finale de coupe d'Algérie qui a souri cette fois à l'équipe du CRB. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs du CRB ont été meilleurs que nous sur le terrain et ils méritent cette victoire et par conséquent sa consécration. Nous aurions voulu conclure cette saison avec un doublé mais Dame Coupe a choisi le camp adverse. Félicitations aux supporteurs des deux équipes qui ont créé une grande ambiance dans les gradins.»



Ishak Ali Moussa, entraîneur-adjoint du CRB : « Grâce aux efforts de tous »

«Grâce aux efforts de tous les joueurs, nous avons réussi à arracher le trophée face à une grande équipe de Sétif. Après les difficultés du début de saison qui ont failli faire plonger le club, ce trophée est une grande satisfaction qui vient récompenser d'abord les joueurs qui ont fait un grand match, les supporteurs qui nous ont toujours soutenus et aussi les dirigeants qui ont sauvé le club.»



Sid-Ali Yahia Chérif, attaquant du CRB : « Je dédie cette victoire à tous nos supporteurs »

«Je n'arrive pas à décrire la joie qui m'a envahi en marquant le but, je suis très content d'avoir offert le trophée au CRB. Je remercie tous mes coéquipiers qui ont été héroïques durant toute la durée du match. Je dédie cette victoire à tous nos supporteurs qui ont toujours été derrière nous, malgré les mauvais résultats du début de saison.»



Amir Belaïli, défenseur du CRB : « C’est un rêve qui se réalise »

«C'était une longue saison, très dure pour nous, qui se termine d'une très belle manière avec ce trophée. Je dédie cette victoire à tous nos supporteurs et à notre entraîneur qui a dirigé son dernier match avec le CRB. N'importe quel joueur rêve de remporter la coupe d'Algérie, surtout face à Sétif qui n'a jamais perdu de finale. C’est un rêve qui se réalise.»

Finale de Coupe d’Algérie (53e édition)

À 24 heures de la finale : Baïod remplace Etchiali

Dans une décision inattendue, la FAF a décidé de procéder à un remaniement dans le trio arbitral désigné pourtant dimanche passé par la CFA pour diriger la finale de la Coupe d’Algérie ESS-CRB.

Le président de la FAF a pris attache avec Mokhtar Amalou pour lui donner instruction de remplacer Samir Baïod par un autre arbitre assistant, du fait que Baïod a pris part à la demi finale MCA - ESS du 24 juin passé. Le responsable de la CFA s’est exécuté en faisant appel à l’arbitre assistant Abdelhak Etchiali. Ce dernier, qui a regagné lundi le pays après avoir dirigé, samedi passé à Addis-Abeba, le match de LDC entre Saint George et Mamelodi Sundowns, a été appelé à se rendre de suite au CTN de Sidi Moussa, lieu de regroupement des arbitres devant officier la finale militaire et la finale CRB – ESS.

M.-A. A.