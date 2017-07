Parade militaire grandiose à l’Esplanade de Riad El Feth

Dans une ambiance festive, digne des grands jours, les habitants de la capitale, jeunes et moins jeunes, femmes et enfants, et même de nombreux touristes venus des quatre coins du pays, sont venus nombreux à l’esplanade de l’Office Riadh El-Feth, assister aux démonstrations et participer à des animations au spectacle inédit, de cette journée de fête nationale, aux côtés des représentants des forces de sécurité.

Il faut préciser, qu’à l’occasion de la commémoration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale qui constitue une étape majeure dans l’histoire du peuple algérien, l’Armée Nationale Populaire organise, du 1er au 10 juillet 2017 un riche programme de festivités au Musée Central de l’Armée. Un musée qui se trouve justement à proximité de l’esplanade de Riadh El Feth, et se dresse face au majestueux Maqam Echahid.

Ces festivités qui s’inscrivent dans le cadre des activités traditionnelles de l’Armée Nationale Populaire en ce genre d’occasions nationales, visent à valoriser les différentes phases de notre histoire nationale et ont vu l’organisation, hier, d’une parade animée par des moudjahidine en compagnie des Cadets de la Nation, en plus d’une large gamme d’activités variées à l’instar d’une exhibition en sports de combat et de représentations de saut en parachute.

Le coup d’envoi des festivités a été donné a partir du centre-ville d’el Madania où un groupe de sportifs portants des t-shirts, qui représentent « le Groupe des 22 », se sont dirigés à pied vers le musée central de l’Armée brandissant le drapeau national. La chaleur étouffante n’a pas altéré la détermination des jeunes à assister à une démonstration impressionnante de saut en parachute sur l’esplanade du Sanctuaire du martyr qui a suscité un tonnerre d’applaudissements et des youyous interminables. Des exhibitions de haut niveau de jeunes officiers des forces spéciales ont fait l’admiration de toute l’assistance, et notamment en ce qui concerne les exercices d’arts martiaux effectués avec une rare dextérité, provoquant des ovations à tout rompre de la part d’un public qui peinait à croire que tout ce spectacle se déroulait devant lui. « On a l’habitude de voir ce genre d’exhibitions à la télévision. C’est une excellente idée de permettre au grand public d’y assister », nous a expliqué ce père de famille, fier d’avoir pu montrer à ses enfants pareilles performances des enfants de l’Algérie. Juste après, les citoyens ont pu apprécier, sur écran géant la diffusion de l’exercice des forces navales à la façade maritime centre, ainsi que l’atterrissage de l’hélicoptère de sauvetage sur l’esplanade.

L’orchestre de la Garde républicaine a également été présent à ces festivités au niveau de l'esplanade du Sanctuaire des martyrs en entonnant les grands morceaux du répertoire de chants patriotiques, tandis qu’un atelier de dessin sur le thème de l’indépendance a été réservé aux enfants.

Il y a lieu de souligner que de nombreux engins et réalisations de l'industrie militaire algérienne sont exposés depuis le début de la semaine sur la même esplanade, ils ont déjà drainé grand monde. En plus des véhicules utilitaires et autres camions de fort tonnage fabriqués désormais par des usines militaires algériennes, alignés en plein air, plusieurs stands sont dédiés à divers activités militaires. Des activités qui vont du système de surveillance vidéo, à la base de données des systèmes électroniques. La Direction des Fabrications militaires, l'Entreprise des constructions mécaniques de Khenchela, l'Entreprise des réalisations industrielles de Sériana (Batna) ainsi que l'Entreprise d’habillement et de couchage, sont également présentes à ce rendez-vous.

A cette occasion, le Colonel Mohamed Djafer, inspecteur central des industries au ministère de la Défense Nationale, a indiqué que les entreprises relevant du secteur employaient près de 25.000 personnes. Il a expliqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie militaire adoptée par la Direction du pays pour satisfaire les besoins de l'institution militaire dans tous les domaines.

« Actuellement, le MDN assure la fabrication de tous types de véhicules aux différents corps de sécurité notamment la police, les douanes et la protection civile ainsi qu'à des entreprises à l'image de Sonatrach et Sonelgaz », a fait savoir le Colonel Djafer, avant de rappeler la participation des établissements relevant du MDN au Salon des industries militaires, organisé récemment en Mauritanie. Une participation qui a enregistré un grand succès.

Il y a lieu de souligner que cette manifestation qui attire depuis son ouverture de nombreux visiteurs tous intéressés par cette louable initiative du MDN coïncidant, tout juste, avec les vacances scolaires et universitaires, « constitue un véritable trait d'union entre les citoyens et les différentes unités de l'institution militaire » comme l’a affirmé le Colonel Djafer.

Sarah A. Benali Cherif