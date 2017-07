Histoire de notre pays et de ses sacrifices : 6.000 participants réalisent plusieurs séquences à Alger

Dans le cadre des festivités officielles de célébration du cinquante-cinquième anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale et de la jeunesse, une grande parade populaire a été organisée hier à Alger.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette importante manifestation qui a mis en avant les réalisations de notre pays a été rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement. A noter qu’eu égard à la participation de M. Abdelmadjib Tebboune au sommet de l’Union Africaine, le Premier ministre a été représenté, lors de ces festivités du 5 juillet, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Il y avait également sur les lieux, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Alger ainsi qu’un grand nombre d’ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. La famille révolutionnaire et les personnalités nationales figuraient elles aussi parmi les invités d’honneur. Comme d’habitude, en de pareils événements, une foule des grands jours, comprenant femmes, hommes et enfants, venus de plusieurs quartiers de la capitale, de même que ceux venus de plusieurs wilayas du pays, grâce au train qui, pour l’occasion était gratuit, ont assisté à cet événement grandiose qui s’est déroulé la matinée, cette année, de 9h30 à 11h30, avec un itinéraire allant de la Centrale syndicale, point de départ, jusqu’au palais «Rais El Bahr», Casbah, en passant par la place de la Concorde civile, le boulevard Hassiba Ben Bouali, la place Mauretania, le parc Sofia et la rue Zighout-Youcef où la tribune d’honneur a été installée. Ici et ailleurs, des youyous stridents et des applaudissements à tout rompre, fusaient de toutes parts et ce, dès l’entame de la fête. Pas moins de 6.000 participants représentants différents services (notamment ceux de la protection civile, des douanes algériennes, associations ligues culturelles et sportives, jeunes, travailleurs, Scouts musulmans algériens, sportifs, artistes) ont animé la manifestation à laquelle ont pris part également 1.000 cavaliers «troupes de Fantasia» et 47 groupes folkloriques venus des quatre coins du pays. La grande parade, composée de onze carrés, retrace l’ensemble des étapes historiques traversées par le pays à travers son histoire et ses sacrifices. Elle met en exergue, d’autre part, la contribution de la jeunesse dans l’édification de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain. Le développement socio-économique du pays aussi illustré à la faveur de ces exhibitions. Cela dit, cette halte observée a constitué aussi une occasion pour se remémorer et mettre en avant nos chères traditions d’antan. Par exemple, des femmes en haïk et voilette portant des couffins ont fait leur apparition dans ce défilé, une image symbolique qui rappelle l’engagement de la femme algérienne qui était, hier, aux côtés des combattants et qui continue, aujourd’hui encore, à servir son pays, avec fierté. L’assistance a eu droit, en cette même occasion, et dans une ambiance très festive, au traditionnel défilé d’anciennes voitures. Des moments qui ont replongé les Algériennes et Algériens ayant eu la chance de vivre ce 5 juillet 1962 dans un passé récent. Ces derniers se remémorent la liesse de tout un peuple et l'explosion des cris de joie, des youyous. Ils se souviennent, comme si c’était hier aussi, de ces klaxons incessants, des accolades et des embrassades. Tout cela, dans une ambiance chargée d’émotions intenses puisque outre la joie du recouvrement de l’indépendance, l’Algérien pleurait également le chahid tombé au champ d’honneur pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

En somme, le défilé était, il faut le dire, une réussite totale et à tous les niveaux. La wilaya d’Alger a soigneusement préparé la parade que ce soit en ce qui concerne le choix des thèmes, les couleurs ou la succession des participants. Bref, tout a été bien réglé pour que le spectacle soit à la hauteur de l’événement.

Soraya Guemmouri