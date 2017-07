Eclairage : Fierté

Le 5 juillet est célébré comme double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Une meilleure date à offrir à la jeunesse qui a repris le flambeau. En effet, c’est la fête de la jeunesse, cette frange de la population qui est estimée à plus de 75% des habitants. Durant les premières années de l’indépendance, l’Algérie s’est attelée à reconstruire ses bases et à récupérer les institutions, les hôpitaux, les écoles, l’administration locale, à travers la gestion des communes pour les mettre entre les mains des cadres algériens qui étaient déjà employés par les Français durant les années de la colonisation. Des cadres ayant acquis une forte expérience dans divers domaines et qui constituent une ossature pour reprendre les destinées du pays et préserver ses richesses naturelles, ses infrastructures de base, ses institutions et ses entreprises qui se trouvaient sur le sol algérien sont devenues un patrimoine national, en un mot «les biens de l’Algérie». La jeunesse représente les grands espoirs du pays. Il fallait mettre les bouchées doubles pour assurer l’éducation et l’enseignement à tous les enfants de 6 ans, et structurer les collèges et lycées en intégrant la langue arabe, langue nationale et officielle. C’est le droit à l’enseignement partout et pour tous. Au fil des années, une formation cohérente et intégrée permettant à la jeunesse de jouer pleinement son rôle dans l’édification nationale et de concrétiser une vie meilleure. L’État a accordé une attention particulière à la jeunesse, à travers une stratégie globale visant a faire émerger cette frange de la population dans tous les secteurs d’activité. C’est dire aussi que la jeunesse algérienne, fierté de la nation, a été toujours au-devant de la scène pour l’amour de la patrie. L’exemple des jeunes du service national est plus qu’édifiant. Des milliers de jeunes accomplissent leur service national dès l’âge de 18 ans. Une mission pour la défense du territoire et de l’intégrité du pays. Présents sur tous les fronts, les jeunes appelés du service militaire représentent la fierté pour l’Algérie. Menant un combat sans répit contre l’immigration clandestine, et surtout contre le terrorisme sous toutes ses formes. Durant les pénibles épreuves qu’a vécues le pays, les jeunes du service militaire ont accompli leur mission avec courage et abnégation, seul l’intérêt de la nation passe avant tout. C’est d’ailleurs grâce à cette volonté farouche et l’amour de la patrie que ces jeunes appelés, dont beaucoup sont morts en martyrs dans l’accomplissement de leur mission, ont mis hors d’état de nuire les groupuscules terroristes qui ont endeuillé le pays durant la décennie noire. Grâce à leur détermination, cette jeunesse a pris le flambeau de ses aînés, tout en prêtant le serment de défendre la nation face à toute ingérence ou déstabilisation interne ou externe. Dans l’éducation et la formation, la jeunesse algérienne, au lendemain de l’indépendance, s’est retrouvée confrontée à un manque d’infrastructures éducatives et de la formation. Mais, depuis, des programmes ambitieux se sont succédé pour la construction des centaines d’écoles, des collèges, des lycées et des universités au profit des jeunes qui aspirent à un avenir radieux. Cinquante-cinq années se sont écoulées depuis l’indépendance, la jeunesse algérienne a été et demeure incontestablement une fierté pour tout le pays. Des milliers de cadres, architectes, pharmaciens, médecins, avocats, ingénieurs et autres spécialités sortent chaque année des universités, Grâce à un enseignement de qualité et gratuit, que l’État algérien a consenti de mettre en place. Dans d’autres branches, comme la santé, les hôpitaux sont supervisés par de jeunes médecins qui assument pleinement leur tâche au profit des populations. Une autre catégorie de jeunes a fait rêver des milliers, voire des millions d’Algériens, il s’agit des jeunes sportifs des différentes équipes nationales et qui ont fait vibrer les stades étrangers, où ils ont toujours honoré les couleurs du pays. Certes, la jeunesse algérienne a été toujours à la hauteur de la confiance placée en elle, une jeunesse ambitieuse qui croit et œuvre pour l’édification, la prospérité et le bien-être du pays. Une jeunesse qui aspire à préserver le flambeau de ses aînés en assumant des responsabilités, à travers les Assemblées élues où les institutions étatiques. Une jeunesse qui porte dans ses veines, l’amour du pays, et qui demeure incontestablement la fierté de l’Algérie indépendante et souveraine.

M. Laouer