La Soummam se souvient : engagement indéfectible

La proclamation de l’indépendance, le 5 juillet 1962, a été vécue dans une atmosphère de liesse et de joie à travers toutes les villes d ’Algérie, mais aussi et particulièrement dans les villes et villages de la vallée de la Soummam, région où s’est tenu, six années auparavant, le congrès de la Soummam, le 20 août 1956, à Ifri-Ouzellaguène, en plein cœur de la Soummam. Certes, la population de la vallée de la Soummam savait pertinemment que l’Algérie, par le courage et la volonté de ses enfants, arrachera indiscutablement son indépendance et se débarrassera totalement du joug colonial français.

C’était une question de jour, car beaucoup de sacrifices ont été consentis durant plus de sept années de la lutte armée où plus d’un million et demi de martyrs ont donné leur vie pour que le soleil de la liberté illumine le pays. Un bilan très lourd, avec plusieurs villages et douars incendiés, des populations ayant vécu les affres et porté les séquelles de la guerre. Mais tous ces sacrifices des combattants algériens ont permis d’arracher l’indépendance et la souveraineté de l’Algérie.

Le 5 juillet 1962 a été une journée mémorable, le drapeau de l’Algérie, vert, blanc et rouge, flottait partout dans le ciel de l’Algérie libre et démocratique. À Béjaïa, les populations tout âge confondu sont sorties massivement dans les rues pour fêter cette joie indescriptible, de l’indépendance du pays. Tous ces villages martyrs d’Akbou, Tazmalt ; Ighzer Amokrane, Seddouk, Souk El-Tenine, Kherrata et Melbou ont exprimé fortement leur joie pour cette victoire de l’Algérie. C’était un véritable déferlement humain à travers toutes les rues principales, avec des voix qui s’élèvent «Vive l’Algérie, libre et démocratique». À Béjaïa ville, la peur a changé de camp, tous les habitants des quartiers périphériques se sont déplacés vers le centre, sur la grande place de la poste, brandissant des drapeaux algériens. Les citoyens se sont rendus en masse au centre de concentration militaire (actuel stade Benallouache) qui servait de lieu de concentration des personnes arrêtées par l’armée française, pour effacer les tortures subies aux personnes prisonnières. Rien n’arrête cette marée humaine qui arpenter son parcours vers le boulevard Bizou (Bd Amirouche actuel) pour exprimer leur joie à tous les habitants français de ce quartier. Même atmosphère dans les ruelles de Trézel basse jouxtant l’ancien siège de la mairie et qui mène vers la sous-préfecture de Bougie (actuelle résidence d’hôte de la wilaya). Incontestablement, le 5 juillet 1962 était une journée pas comme les autres, une journée marquée par la joie et l’allégresse à travers tous les villes, villages et quartiers de Béjaïa. Des camions transportaient les manifestants à travers tous les quartiers, des véhicules bondés de passagers sillonnaient sans cesse toutes les ruelles de la ville en passant par les lieux stratégiques comme la casernes militaires ou les Algériens scandaient «Vive l’Algérie libre et indépendante». Certes, ces grands scènes de défilés étaient précédées par les moudjahidine en tenue militaire et armes, descendus du maquis, et suivis des populations constituées de femmes, hommes et enfants.

55 années après, l’Algérie profonde a enregistré une grande bataille de développement tous azimuts et dans tous les secteurs. Une Algérie libre et souveraine qui occupe depuis l’indépendance une place stratégique et incontestable sur la scène internationale. Un véritable modèle qui inspire les pays en lutte et les grandes nations. 55 années après, la jeunesse algérienne a pris le flambeau pour préserver et défendre les grands acquis remportés et arrachés au prix de mille sacrifices par leurs aînés chouhada et moudjahidine. Une date historique dont se souviendra toujours la Basse-Kabylie de la Soummam, une région intégrante de l’Algérie unie et indivisible.

M. Laouer