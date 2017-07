La bataille d’Ouled Sidi Omar : courage et sacrifice

La localité d’Ouled-Sid-Omar, qui se trouve près de Hammam Dhalaâ, était importante, aussi bien pour l’ennemi que les troupes de l’ALN, que ce soit sur le plan militaire, puisqu’elle est située sur un carrefour entre le nord et le sud, ou, politique puisqu’une grande agglomération y était implantée. Les moudjahidine aux aguets suivaient les agissements des militaires français qui étaient installés dans un grand centre qui leur servait de base dans la région.

Ils ont remarqué justement qu’un officier qui était accompagné de deux soldats effectuait des visites fréquentes chez un habitant de la localité au cours de l’année 1958. Outre le danger qu’elles représentaient en termes de renseignements pour l’ennemi, ces visites montraient également que les militaires français étaient libres de leurs mouvements dans un pays en guerre. Les moudjahidine ne pouvaient accepter cette situation qui était une injustice, étant donné que le peuple algérien n’était pas libre dans ses terres.

Ils ont lancé une opération qui a permis d’éliminer les ennemis et même récupérer un lot d’armes et de minutions, ainsi qu’un équipement de transmissions.

Les militaires français, qui n’en revenaient pas de cette audace, ont décidé de venger leurs hommes et de punir les moudjahidine. Le nombre qu’ils ont mobilisé était démesuré par rapport à celui des moudjahidine. Plus de 6.000 soldats contre 200 moudjahid.

Les lumières des véhicules étaient visibles de partout. Les éléments de l’ALN, qui avaient posté des éclaireurs aidés par la population, ont rendu compte à leurs chefs de l’imminence de l’attaque qui devait commencer à l’aube.

Ces derniers ont choisi de prendre position entre les rochers qui couvrent la région pour se dissimuler. Les arbres qui les couvrent ont fait le reste. Les assaillants qui étaient composés par les soldats français dépêchés de Bordj Bou-Arréridj, Msila et Boussaâda et des harkis de Béni Yelmane, Ouled Thayer et El-Hamadia étaient appuyés par des blindés et même des avions. Les moudjahidine, qui étaient disposés en sections, donnaient l’impression d’être partout. Les soldats français se sont repliés pour éviter plus de pertes, même si des dizaines d’entre eux ont été touchés par les balles des moudjahidine. Ces derniers changeaient continuellement de position, pour ne pas être la cible de l’aviation qui était la seule arme restée entre les mains de l’ennemi pour échapper à la déroute.

Ce changement a été malheureusement fatal pour une dizaine de moudjahidine qui sont tombés au champ d’honneur alors qu’ils tentaient de contourner les foudres des bombes qui s’abattaient sur eux. Un de leurs chefs, le moudjahid Rabah Beldjerrou, a même été capturé par les ennemis qui l’ont remis aux harkis d’Ouled Thaier. Ces traîtres qui ont perdu plusieurs des leurs durant la bataille n’avaient pas accepté que le moudjahid qui est du même village soit responsable de leur mort. Ils pensaient les venger en le pendant quelques jours après leur disparition. Mais c’est lui qui a sauvé l’honneur du village, en fait. Il n’est pas mort pas avant d’avoir laissé une leçon de courage et de sacrifice à ses compagnons d’armes et à tous les Algériens qui n’oublieront pas de sitôt la bataille d’Ouled Sidi Omar.

Au cours de cette dernière, les moudjahidine qui ont résisté à une véritable armée ont rappelé à l’ennemi qu’il n’était en paix nulle part en Algérie. Même les rochers et les arbres le refusaient, eux qui étaient des armures pour les membres de l’ALN. La population qui leur apportait aide, nourriture et renseignement a facilité leur repli.

Elle savait qu’elle allait subir les foudres de la répression de cet ennemi qui a voulu lui faire payer cet échec cuisant. Tant pis.

L’indépendance mérite tous les sacrifices.

Fouad Daoud