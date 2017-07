Fouad Soufi évoque Oran : « la métamorphose »

Oran 1962, et Oran d’aujourd’hui. Les premières respirations d’une population devenue maîtresse de son destin après 132 ans de colonisation. Comment la population a vécu cette transition qui changera à jamais son visage, ses réflexes, comportements, rêves et ses aspirations ? Un regard comparatif et évolutif sur 55 ans de vie porté par l’un des enfants de la ville né quelques jours après la proclamation officielle de l’indépendance, en l’occurrence Fouad Soufi, ex-conservateur en chef aux Archives nationales d’Algérie et chercheur au Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), dans cet entretien accordé au journal El Moudjahid.

Nous sommes en juillet 1962, comment l’Oranais a vécu les premiers jours ou semaines post-indépendance ?

En fait, je n’étais pas à Oran en ce mois de juillet pour pouvoir répondre vraiment à cette question. Je ne suis venu qu’au mois d’août. De plus, il est difficile pour le gosse que j’étais de comprendre ce bouleversement. Le plus grand changement que j’avais alors vécu a été celui du comportement, vis-à-vis de nous, de ceux qu’on appelait alors les pieds-noirs. Ils /elles répondaient à nos bonjours. Au café Soria, aujourd’hui disparu, il se trouvait au rez-de chaussée d’un petit immeuble place Mejdoub (ex-Hoche), avec des amis, nous avions demandé, plus que poliment, l’autorisation de nous installer à une table. La dame qui était à la caisse a accepté tout aussi poliment et tranquillement. Cinquante années plus tard, il ne reste que le souvenir d’une ville avec des villas brûlées, des magasins fermés, d’autres bien ouverts et tout aussi bien achalandés. Plus personne pour nous fouiller avant d’entrer aux Galeries de France ou au Printania. Une drôle de ville où tout le monde semblait respecter tout le monde malgré ce qui s’était passé le 5 juillet. Mais personnellement j’ignorais ce qui s’était passé, je ne le saurai que trois années plus tard.

D’un autre côté, et bien plus tard, en essayant de comprendre ce qui s’est passé ce 5 juillet et pourquoi ce silence de la part des Oranais, j’avais eu à apprendre que même les Oranais qui vivaient dans des conditions difficiles n’ont pas cherché à occuper les villas et les logements vides, abandonnés. Le mouvement va naître et se développer en 1963.

La ville paraissait indolente, calme sauf à la corniche pour ceux qui pouvaient y aller avec la remise en marche des cars de la SOTAC.



Après presque un siècle et demi de colonisation, l’ordre des priorités et des aspirations de la population a changé sans doute au lendemain de l’indépendance ?

Je crois que la priorité des priorités tant des autorités que de la population a été de trouver du travail à la population. Le chômage avait été créé par la fermeture des usines, des magasins, la faiblesse des activités du port, etc. D’un autre côté les aspirations à un mieux-être et à un mieux-vivre, constituaient la préoccupation principale des petits fonctionnaires qui s’installaient dans leurs nouveaux bureaux administratifs. Les appels du nouveau gouvernement et du Parti à une mobilisation générale étaient suivis non seulement par les militants mais aussi et surtout par les jeunes. On entrait vraiment dans un nouveau monde. Même la rue de la Bastille était propre !



Quels étaient les principaux changements observés ?

Tout d’abord, il me faut quand même signaler que contrairement à une idée encore largement répandue, en 1961 la population algérienne d’Oran avait légèrement dépassé celle des Européens. Sauf qu’elle était coupée en deux pour le centre, tout comme certains quartiers. De plus tous les Européens n’ont pas quitté Oran durant l’été 1962. Il faut attendre la rétrocession de la Base de Mers-el-Kébir. Déjà la population a changé mais pas la ville, à part la vieille ville, qu’on appelle aujourd’hui Sidi el Houari, qui connaissait déjà quelques problèmes dont les effondrements de bâtiments, Oran n’avait à mon souvenir que des problèmes que peut connaître une grande ville. Certes le port somnolait dans ces années 1960-1970, puisque tout transitait par celui d’Alger.

La crise du logement ne touche Oran qu’en 1974-1976. Pêle-mêle la jeune université était probablement la plus dynamique, les cinémas malgré le boycott des majors étaient pleins et ouverts même durant les mois de Ramadhan, dans la journée s’entend, les concerts de chanteurs algériens et étrangers étaient organisés au palais des Sports et au Régent l’année durant, le journal La République se vendait vers 5 h du matin et ses abonnés recevaient leur exemplaire tout simplement. Mais c’est vrai que petit à petit dans cette seconde moitié des années 1970, le cinéma devenait de moins en moins fréquentable, les bagarres dans les stades plus nombreuses.



La ville s’est métamorphosée avec le développement urbain qu’elle a connu. Que ressort en premier d’une carte postale d’Oran prise avant 1962 et une autre aujourd’hui.

La ville ne se transforme que vers les années 1980 avec son extension vers l’Est au moment où les Oranais se réapproprient le Front de mer la nuit et principalement les nuits du Ramadhan. Ils découvrent le palais du Bey, qu’on leur avait caché jusqu’à présent et dont l’existence suffit à démentir sa réputation de ville espagnole, de ville coloniale. Du point de vue urbanistique, on avait considéré que la ville avait pratiquement fait le plein de ses espaces libres. Les décideurs avaient alors quelques problèmes avec ce qu’on appelle les friches urbaines. Sidi el Houari connaît une petite agitation et les nouvelles cités sont construites à l’Ouest. Mais ce sont surtout les villages de Bir el Djir et de Sidi Chami qui vont profiter de l’extension urbaine et de l’augmentation de la population. La tour administrative de l’Université Mohamed Boudiaf sert de nouveau repère.

La ville des années 2000 s’est vraiment métamorphosée. Des immeubles de quinze à vingt étages et parfois plus compensent le manque d’espace. On la veut fière et haute et le lancinant problème de l’eau qu’elle traine depuis un siècle ayant été réglé. Le cinéma est désormais dans la rue. Dans les années 1990 et 2000 les touristes reviennent au grand bonheur de dizaines d’hôteliers.

Une carte postale d’avant 1962 nous montre Oran classiquement depuis le Murdjadjo. La même prise en 2017 montre combien l’espace urbain a presque doublé vers l’est, en arrière plan, mais en évitant d’exhiber les ruines de Sidi el Houari.

Entretien réalisé par : Amel Saher