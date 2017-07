55e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse : la jeunesse d’annaba s’implique efficacement

5 juillet 1962-5 juillet 2017. Cinquante-cinq ans, déjà, jour pour jour, nous séparent de cette date charnière et historique qui a permis au peuple algérien d’accéder officiellement à l’indépendance et de recouvrer sa liberté après plus d’un siècle d’occupation coloniale française avec sa politique de la terre brulée et l’exploitation éhontée qui a été imposée par la force et la répression à la population autochtone.

Aujourd'hui, le peuple algérien savoure les fruits de l’indépendance chèrement acquise au terme de luttes incessantes qui ont commencé depuis la pénétration coloniale française en 1830 pour aboutir au déclenchement de la guerre de Libération nationale sous la bannière du Front de Libération Nationale (FLN) et son fer de lance l’armée de libération nationale (ALN). «Nos Pères et mères qui sont encore en vie se souviennent de la journée du 5 juillet 1962 où la grande joie s’était emparée de l’Algérie toute entière qui venait de s’affranchir officiellement et définitivement de l’occupation coloniale.

Les villes, les villages et les hameaux de la région d’Annaba ont vécu, ce jour là, une ambiance exceptionnelle, raconte le moudjahid Djellab Tahar, âgé aujourd’hui de 80 ans. La joie populaire était à la hauteur de cet événement historique, commente avec joie, lui qui se souvient aujourd’hui des sacrifices consentis par ses frères de combat qui faisaient de la Base de l’Est qui a donné du fil à retordre à la soldatesque coloniale.

Ce moudjahid qui garde aujourd’hui une mémoire intacte, se souvient qu’après les accords d’Evian, le contingent dont il était affilié, s’était stationné dans la localité de Ain Zana relevant aujourd’hui de la wilaya de Souk Ahras jusqu’au 5 juillet 1962 où nous avons été accueillis chaleureusement par la population de la ville d’Annaba, raconte t-il avec émotion. «Nous avons improvisé, ce jour là, un défilé sur le Cours de la Révolution», ajoute t-il, non sans oublier la joie de la population et les you you des femmes et des jeunes filles qui fusaient de partout, symbolisant la fierté d’un peuple, heureux de recouvrer son indépendance au terme de sacrifices considérables. Un autre moudjahid Djahel Cherif, 77 ans qui a regagné le maquis à Bouchegouf, (Guelma), après avoir abattu un gendarme, raconte qu’il a célébré le 5 juillet 1962, dans la ville de Khemis Miliana ou il était en stage d’entrainement de deux mois. Il se souvient qu’il a participé, ce jour la, à un défilé qui s’était déroulé à Alger en présence de dirigeants de l’armée à leur tête le défunt président de la République Houari Boumediene.

Il se rappelle ainsi des scènes de liesse et de joie immense et indescriptible qui se sont emparées de la population de l’Algérois. Des jeunes et moins jeunes que nous avons approchés pour connaître ce qu’ils connaissent du 5 juillet 1962, estiment que cette date est le fruit des sacrifices du peuple qui lui a permis d’arracher son indépendance du joug colonial. Des universitaires pensent, quant à eux, qu’il est impératif de réécrire l’histoire de la révolution.

Le colonel Amar Benaouda, âgé aujourd’hui de 92 ans, membre du Groupe Historique des 22, à l’origine du déclenchement de la guerre de Libération nationale, se rappelle qu’il était, pendant la journée du 5 juillet 1962, à la préfecture d’Alger en compagnie de hauts dirigeants de la révolution.» Nous avons commencé à célébrer la proclamation de l’indépendance du pays le lendemain du referendum d’autodétermination», a-t-il fait remarquer, observant dans ce cadre que «sur insistance des Français, Ahmed Ben Bella, Mohammedi Saïd, Hocine Ait Ahmed et Rabah Bitat ont décidé que la célébration de l’indépendance du pays se fera le 5 juillet». Pour le colonel Amar Benaouda, la France voulait nous faire oublier son occupation de l’Algérie le 5 juillet 1830 à partir de Sidi Fredj dans l’Algérois. Il dira, à ce propos, que la France venait de perdre politiquement et militairement et le 5 juillet 1962 en est l’aboutissement logique et inéluctable vu les énormes sacrifices consentis par le peuple algérien. Bien que des grands acquis furent réalisés depuis l’indépendance jusqu’ a ce jour aussi bien dans la wilaya de Annaba, à l’instar de l’ensemble des autres régions du pays, il n’en demeure pas moins que des défis devraient être relevés par le peuple algérien sur le plan économique surtout, estiment des citoyens que nous avons interrogés sur la portée du 5 juillet 1962 qui coïncide également avec la fête de la jeunesse. Une jeunesse qui devra s’impliquer efficacement dans le développement et permettre au pays de réduire sa dépendance alimentaire et de se passer définitivement de la rente pétrolière, insistent d’autres citoyens, qui pensent dans ce cadre que «c’est la meilleure façon de rendre hommage aux chouhada qui sont tombés au champ d’honneur pour la liberté et l’indépendance».

B. Guetmi