Recherche d’une solution à la question sahraouie, M. Messahel : « L’UA, un rôle important »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a salué, à Addis-Abeba, le rôle important joué par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), réunis lors de leur 29e session, dans la recherche d’une solution au règlement de la question sahraouie.

Il y avait une tentative de certaines parties d’exclure ce dossier de l’UA. Au contraire, l’Afrique, a dans ce sens, joué un rôle important dans la recherche d’une solution au règlement de la crise, a indiqué M. Messahel à la clôture du sommet de l’UA tenu les 3 et 4 juillet, lors duquel a été adoptée une résolution sur le Sahara occidental. La résolution africaine sur le Sahara occidental demande notamment au président de la Commission de l'UA, en concertation avec le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, de prendre les mesures appropriées, y compris la revitalisation éventuelle du Comité des chefs d’Etat décidé en en 1978, pour soutenir les efforts des Nations unies et d'encourager les parties, aujourd'hui présentes toutes les deux au sein de l'UA, pour coopérer loyalement en vue du succès du nouveau processus. Nous considérons la décision (de l’UA) de résultats positifs, au même titre que les Nations unies qui jouent un rôle dans la résolution du conflit au Sahara occidental, a-t-il dit. (APS)