Partenariat économique avec le Qatar et Oman : M. Bedda en prospection avec les ambassadeurs

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a reçu mardi à Alger les ambassadeurs du Qatar et d'Oman, respectivement, MM. Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al Sahlaoui et Nacer Ben Seif Ben Salem El-Haoussani. Lors de leur rencontre, M. Bedda et l'ambassadeur qatari ont abordé les priorités et les grandes lignes du plan d’action du gouvernement et l’importance accordée aux PME-PMI, à l’investissement et à l’amélioration du climat des affaires dans le respect de la règle 49/51% régissant l’investissement étranger en Algérie, indique un communiqué du ministère. L’ambassadeur qatari a fait part du souhait de son pays de diversifier ses relations économique avec l'Algérie. Les deux parties ont aussi passé en revue les différents projets de partenariat prévus ou en voie de réalisation, portant sur les domaines de l’industrie, des services, du tourisme et des télécommunications. Cette entrevue a également permis de faire le point sur le projet sidérurgique de Bellara (wilaya de Jijel) pour lequel les deux parties se sont félicitées de l’avancement de ce projet dans ses différentes parties, et dont le premier laminoir entrera en production à la fin juillet en cours, fait savoir le ministère. A ce propos, l’ambassadeur qatari a souligné que la concrétisation de ce projet était un «signal fort» en direction des investisseurs désireux investir en Algérie. Par ailleurs, l'audience accordée à l’ambassadeur d'Oman a été une occasion pour M. Bedda de lui présenter le nouveau plan d’action du gouvernement notamment dans son volet économique où le secteur de «l’industrie joue un rôle très important dans la diversification de l’économie nationale et à l’amélioration du climat des affaires dans le respect de la règle 49/51% régissant l’investissement étranger en Algérie», souligne le communiqué. Le ministre a réaffirmé l’importance qu’accorde l’Algérie au renforcement des relations économiques et de partenariat avec les pays arabes comme Oman tout en affichant la volonté de l'Algérie à les hisser «à la hauteur de l’excellence des relations politiques et fraternelles entre Alger et Mascate», note la même source.

De son côté, M. El-Haoussania a remis à M. Bedda une lettre de la part du ministre omanais El Suneidi pour l’organisation d’une exposition des produits omanais en Algérie dans le but de renforcer les échanges commerciaux et les flux d’investissements entre les deux pays. L’exposition, qui devrait se tenir du 9 au 13 octobre prochain, constituera une occasion pour réunir les hommes d’affaires, les responsables gouvernementaux et les représentants des chambres de commerce et de l’industrie des deux pays, précise le communiqué. M. Bedda a salué cette initiative tout en affirmant que ses services veilleront à réunir toutes les conditions de réussite de cette manifestation. (APS)