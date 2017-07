Le Président Bouteflika félicite son homologue du Venezuela, Nicolas Alejandro Maduro Morros

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Alejandro Maduro Morros, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au développement de la coopération entre les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où votre pays célèbre le 206e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de bonne santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ami du Venezuela», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer ma satisfaction de la qualité des liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui unissent l'Algérie et le Venezuela et vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec votre Excellence, au développement de la coopération entre nos deux pays, au bénéfice de nos deux peuples".