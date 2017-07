Le Président Bouteflika félicite son homologue de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. «A l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Cabo Verde, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès et de prospérité pour le peuple cab verdien frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la qualité des relations d'amitié qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement de notre coopération bilatérale et à l'approfondissement de notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», a affirmé le Chef de l'Etat.