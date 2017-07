Distribution de logements : 216 Unités à Tlemcen…

Quelque 216 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués à la cité Abdelmoumene Benali (ex-Boujlida) de la commune de Tlemcen. La cérémonie de remise des clefs et des décisions d’affectation de ces logements inscrits au titre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été présidée par les autorités locales, qui avaient préalablement procédé à la visite d’un logement témoin.

« Il s’agit d’un quota de 216 logements sur un programme de 550 unités LPL», a précisé le chef de département gestion de l’OPGI de la wilaya de Tlemcen, Zekraoui Abdelkrim. 650 logements du même type vont être distribués, prochainement, dont 310 unités au niveau de la même cité, et 100 implantés au niveau de la cité limitrophe Yaghmouracène Ibn Ziane (ex-Oujlida). Par ailleurs, 850 autres logements LPL — 300 à Yaghmouracène Ibn Ziane et 550 autres au niveau de la rocade de Tlemcen—, ayant fait l’objet de pré-affectations, sont en cours de réalisation, a-t-on indiqué, précisant qu’ils seront achevés dans un délai d’une année. S’agissant de la résorption de l’habitat précaire (RHP), la wilaya de Tlemcen a achevé cette opération par la distribution, dernièrement, de 400 logements à Yaghmouracène Ibn Ziane, a-t-on indiqué.

Le programme de célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, a porté, également, sur la visite d’expositions du musée régional du Moudjahid et les scouts musulmans algériens au plateau de Lalla Setti qui a aussi abrité une rencontre consacrée à la contribution de la jeunesse dans l’édification du pays. Une cérémonie de distribution de cadeaux aux familles des chouhada et moudjahidine ainsi qu’à des éléments de la Garde communale et des SMA, a clôturé ces festivités.

… 279 logements sociaux à Mascara…

Les clés de 279 logements sociaux locatifs, réalisés dans quatre communes de la wilaya de Mascara, seront remises à leurs bénéficiaires la deuxième quinzaine du mois de juillet en cours, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. «Les listes des bénéficiaires de ces logements, situés dans les communes de Mamouniya, Hassine, Zahana et Khalouiya, ont été rendues publiques lundi. La distribution se fera, une fois les délais de recours écoulés», a indiqué la cellule. Ces quotas de logements se répartissent comme suit : Zahana (120 unités), Mamouniya (80 unités), Khalouiya (69 unités) Hassine (10 unités) et Zahana (120), a-t-on précisé. D’autre part, 50 logements sociaux à Ain Fekkane et 95 à Tizi.



… ET 250 unités attribuéEs à Bordj Bou-Arréridj

Une cérémonie de remise des clés de 250 logements, tous segments confondus à travers plusieurs commune de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a été présidée hier par le wali Abdessamie Saâidoun dans une ambiance de joie. Cette opération organisée à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse et présidée par le wali, M. Abdessamie Saâidoun, a ciblé 90 bénéficiaires de logements de type social participatif (LSP), dont le quartier a été baptisé du nom du moudjahid Abdelhamid-Saâidi, 110 familles bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Bir Kasdali et un quota similaire dans la commune de Khlil. Une piscine a été également inaugurée, à cette occasion, au nord de la ville de Bordj Bou-Arréridj, ce qui va offrir une bouffée d’oxygène pour les jeunes, surtout en cette saison chaude, a-t-on estimé. (APS)