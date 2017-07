Médéa s’offre une nouvelle piscine semi-olympique

Une nouvelle piscine semi-olympique a été inaugurée, au centre-ville de Médéa, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on constaté. Baptisée du nom du chahid Zoubir Bachène, cette nouvelle structure vient renforcer le parc aquatique de la ville de Médéa qui dispose déjà d’une piscine semi-olympique, située à l’intérieur du complexe omnisports Imam-Ilyes. Dotée de deux bassins homologués par la fédération nationale de natation, dont l’un réservé à l’initiation des débutants à la natation et l’autre pour les compétitions officielles, la nouvelle structure peut accueillir jusqu’à trois cents personnes par jour, selon les responsables de la direction de la jeunesse et des sports. L’entrée en fonction de cette piscine intervient quelques semaines après l’ouverture d’une structure similaire implantée au niveau de la ville de Tablat, à 95 km au nord-est de Médéa, comblant le déficit enregistré jusqu’ici en matière de structures de natation. Trois autres piscines sont en cours de réalisation au niveau des localités d’El-Omaria, Ouled-Antar et Ksar-el-Boukhari, dont la livraison est tributaire, d'après le directeur local de la jeunesse et des sports, Kamel Kainou, de la disponibilité des crédits de paiement. Le responsable a affirmé qu’une fois les fonds nécessaires débloquées, l’ensemble de ces piscines seront livrées et mis à la disposition des citoyens issus de ces localités. (APS)