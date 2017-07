Laghouat : Mise en service d’une imposante polyclinique

Une imposante polyclinique a été mise en service dans la commune de Laghouat, dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Implantée au quartier Oasis-Nord, cette structure médicale baptisée au nom du Chahid Guelouma Miloud, renferme une série de services susceptibles d’offrir des prestations médicales qualitatives, ont indiqué les responsables du secteur de la santé et de la population de la wilaya. Disposant d’unités d’oncologie et d’orthophonie ainsi qu'une une maison du diabétique, la polyclinique assure aussi des prestations dans les domaines de chirurgie générale, de pédiatrie, d’orthopédie, d’urologie et de neurologique, en plus des services médicaux assurés en médecine générale, néphrologie, gastrologie et anesthésie-réanimation, a-t-on assuré. En marge de la cérémonie de mise en service, il a été procédé à la signature d’une convention entre les directions des Moudjahidine et de la Santé de Laghouat pour la prise en charge médicale des moudjahidine. Les festivités marquant la célébration du 5 Juillet ont également donné lieu à la remise, à la maison de la culture Tekhi-Abdallah-Benkeriou, de 12 titres d’attribution d’aides, d’une valeur de 700.000 DA chacune, destinées à la réfection d’anciennes bâtisses à Laghouat.

La cérémonie a été ponctuée par la projection d’un documentaire intitulé Fêtes de la victoire et de l’indépendance et grandes réalisations de développement à Laghouat, en plus de l’animation d’activités artistiques, suivies de la projection d’un film sur Krim Belkacem à la salle de cinéma «M’zi». Les festivités marquant la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse ont été marquées par la mise en service cette semaine de plusieurs structures juvéniles et sanitaires dans différentes communes de la wilaya. (APS)