Oran : Des infrastructures et institutions baptisées aux noms de Chouhada

Les festivités commémoratives du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse à Oran, cette année, ont été marquées par de nombreuses activités notamment le grand concert donné par la star de la chanson raï Bilal Moufok au théâtre de verdure Hasni Chakroune en présence des autorités locales et des milliers de ses fans. En effet et à l’occasion de ce grand évènement sacré, plusieurs infrastructures et institutions publiques ont été baptisés aux noms de chouhada et de moudjahidine. Ainsi, la station finale du tramway a été baptisée sous le nom des frères chouhada Belazoug, la maison de jeunes dans le quartier El Akid Lotfi El Moudjahid Bouchentouf Idriss El Hadj. Quant à la nouvelle unité de la protection civile à Oran, elle porte désormais le nom de chahid Ahmed-Zabana. Dans le même registre, une cérémonie a été organisée en l’honneur des meilleurs élèves major de promotion du cycle primaire, moyen et de la formation professionnelle au siège de la wilaya. Dans la soirée du mardi à mercredi, les milliers de jeunes et moins jeunes accompagnés de leurs familles ont assisté au grand concert de Cheb Bilal Moufok au théâtre de verdure Hasni-Chakroun, organisé par l’agence des manifestations culturelles relevant de l’assemblée communale d’Oran. Pendant près de deux heures, la star a gratifié son public des plus belles chansons de son riche répertoire qui illustre plus de vingt ans de carrière. A l’occasion de ce 55e anniversaire du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, cette star incontournable de la chanson raï a eu droit à un hommage particulier et très émouvant de la part des autorités locales de la ville. Cette grande soirée a été précédée par un spectacle de chants et de danses traditionnels animés par des troupes folkloriques locales et des élèves d’écoles primaires et d’associations culturelles.

Amel Saher