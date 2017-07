55e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse : Développement et progrès social

A Sétif, les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l’indépendance ont débuté depuis 3 jours déjà, marquées notamment par des conférences, inaugurations de projets, récompense aux enseignants et étudiants qui se sont distingués au cours de cette année universitaire, remise de logements ainsi que des visites en leur domicile à des moudjahidine et les premiers essais dynamiques du tramway de Sétif. A Ain Oulmène dans la zone sud de cette wilaya où il s’est rendu à l’issue de la première journée, le wali Nacer Maskri accompagné du président de l’APW et des autorités locales et représentants de la famille révolutionnaire, a procédé à l’inauguration d’une nouvelle piscine semi-olympique, baptisée au nom du chahid Bey Embarek et une auberge de jeunes de 50 lits dotée de toutes les commodités qui portera le nom du grand joueur de l’équipe FLN, Abdelhamid Kermali. Deux nouvelles réalisations n’ont pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les jeunes de cette localité qui bénéficient désormais d’un complexe sportif et de loisirs intégré au moment où la wilaya dispose aujourd’hui de structures olympiques, de 12 piscines semi-olympiques et 8 auberges de jeunes. Dans cette wilaya où sont implantées aujourd’hui 3 pôles universitaires, une école supérieure de professeurs à El Eulma et 2 universités accueillant 54.000 étudiants, le premier responsable de cette wilaya s’est également rendu à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine où il a présidé la cérémonie de clôture de l’année universitaire et honoré les enseignants promus au grade de professeurs et les meilleurs étudiants. Une cérémonie à l’issue de laquelle le recteur de l’université Guechi El Khier rappellera les avancées enregistrées au plan des infrastructures pédagogiques avec pour cette seule année, 6.000 places pédagogiques et celui de la formation. La visite à deux moudjahidine, Bouarach Salah et Hellel Aissa, qui seront honorés en leur domicile sera marquée par l’hommage et la reconnaissance aux artisans de la liberté dont une exposition sera dressée à la maison de la culture Houari-Boumediène. Mardi, seconde journée de ce programme, sera marquée par la clôture de l’année universitaire à l’université Ferhat-Abbas, consacrant une place privilégiée aux lauréats des différentes facultés. Des moments forts qui seront également marqués par les premiers essais dynamiques du tramway de Sétif au bord duquel prendront place le wali, le PDG de l’entreprise du Métro d’Alger et tous les invités pour effectuer un premier « voyage » sur 3 km à travers la ville. Un grand projet structurant dont les travaux avancent très bien et qui pourrait être livré au mois de novembre prochain et être mis en exploitation à l’occasion du 58e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Conférences consacrées à la place du 55e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse dans les milieux juvéniles, mouvements d’ensemble et grande parade à travers l’avenue du 1er-Novembre s’ensuivront dans un climat de fête populaire.

F. Zoghbi