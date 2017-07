Nouveaux bacheliers : inscriptions universitaires, le 1er août

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers à l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) de Bab Ezzouar sont tributaires de l’annonce des résultats du baccalauréat, tandis que les inscriptions se feront le 5 septembre et les cours débuteront le 12. C’est ce qui a été annoncé par le recteur de cette université, M. Mohamed Saïdi, hier, lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2016-2017. Ainsi, l’université se prépare à recevoir un chiffre prévisionnel de 6.500 nouveaux bacheliers. «Tous les moyens matériels et humains seront mobilisés pour cette opération», a certifié le recteur, tout en avançant le chiffre prévisionnel de plus de 42.000 étudiants qui seront inscrits pour l’année universitaire 2017-2018.

Faisant le bilan de l’année écoulée, M. Saïdi a informé qu’en matière de recrutement, l’université a bénéficié, en 2017, de 83 postes budgétaires pour les enseignants, dont 72 nouveaux postes et 11 mutations et produits de formation. Pour le recrutement du personnel ATS, l’USTHB a obtenu 151 postes, dont 72 recrutements externes et 79 recrutements internes.

En matière de développement, les chantiers des nouvelles infrastructures, comme ceux du Centre des archives (CDA), du Centre intensif d’enseignement des langues (CEIL) et de l’Unité de médecine préventive (UMP) sont achevés, reste que les opérations d’équipements de ces locaux sont en situation de gèle. Il relevé par contre que l’université a besoin de nouveaux espaces pédagogiques au vu du nombre grandissant des effectifs.



Comité de pilotage d’auto-évaluation interne



Selon le recteur, l’année 2017 a été également marquée par la mise en place d’une équipe constituée d’enseignants et travailleurs appelée «Comité de pilotage d’auto-évaluation interne» pour la mise en œuvre de l’assurance qualité dans l’université. «Cette nouvelle équipe a effectué plusieurs visites dans les campus, pris contact avec les partenaires sociaux, les enseignants et travailleurs des différentes facultés et services du rectorat. Un rapport final nous a été communiqué, il sera adressé à la tutelle après la présentation des résultats par la commission devant toute la communauté universitaire. Cette présentation aura lieu, ce jeudi à la maison de la Science», a-t-il indiqué. Concernant l’activité de la coopération, le même responsable a fait savoir que cette année, l’université a procédé à la signature de plusieurs conventions de partenariat avec différents organismes et entreprises socio-économiques.



Une année pédagogique très riche



Pour ce qui est de la clôture de l’année universitaire 2016-2017, il a été enregistré 6.822 diplômés du premier et deuxième cycles (licence et mastère), dont 3.163 diplômés en licence et 3.659 en mastère. Ces chiffres sont provisoires, selon le recteur de l’USTHB, qui explique que cela est dû à l’attente des retardataire des soutenances de mémoires de fin d’étude qui continuent de se dérouler tout le long de la semaine, ainsi que la finalisation des derniers recours introduits pas les étudiants. Les majors de promotion des différentes sections ont été honorés, à cette occasion. M. Saïdi a fait une rétrospective des nombreuses et diverses activités littéraires, scientifiques, culturelles, historiques qui ont jalonné cette année universitaire, «laquelle a été très riche et que nous considérons comme une année référence, au vu des efforts consentis dans la diversification et le renforcement des offres de formation, dans l’apprentissage, l’innovation pédagogique, ainsi que le renforcement de la formation initiale et continue», a-t-il souligné, ajoutant que «l’USTHB a également œuvré pour le perfectionnement des enseignants chercheurs, en particulier ceux nouvellement recrutés, en leur introduisant la maîtrise des pratiques et des outils de la pédagogie moderne».

Dans ce sillage, il a fait savoir que l’année universitaire 2016-2017 a été marquée, entre autres, par une légère hausse de réussite pédagogique, en citant, à titre d’exemple, pour la 1re année licence (domaine de la géographie et aménagement du territoire GAT et le domaine des sciences de la nature et de la vie SNV), il y a eu plus de 60% de réussite, SI et MI 57%, tandis que les taux les plus faibles ont été enregistrés en géologie et SM, avec 43 et 45% respectivement. Pour ce qui est des étudiants de la 2e année licence, et malgré «la forte pression des effectifs», l’USTHB a enregistré un rendement «satisfaisant», avec un taux de réussite supérieur à la moyenne habituelle, a-t-il fait savoir, expliquent que les taux de réussite les plus importants dépassent les 80%, comme en génie codes procédés, en électronique informatique et en génie civil. «Nus observons des taux de réussite supérieurs à 70% pour les sciences biologiques et les sciences de la terre», ajoute-t-il. Il a observé, par contre, que certaines filières présentent des taux de réussites faibles, comme le génie mécanique, avec 57%, pour des effectifs frôlant le millier d’étudiants, la filière écologie environnement 38%, biologie physiologie végétale 52% et la filière de physique avec un taux de 47%. Pour ce qui est des résultats des concours régionaux, des lauréats en mastère 2 des établissements supérieurs pour l’obtention des bourses de formation à l’étranger, les candidats ont été classés premiers en informatique et biologie, et deuxièmes en mathématiques. «Il y a eu l’obtention de 30% des bourses pour ces 3 filières obtenues par les lauréats de l’USTHB», a-t-il conclu.



Les pré-affectations annoncées le 11 août



Le Directeur général de l’enseignement et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Noureddine Ghouali, a affirmé que la période des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017-2018, s’étalera du 1er au 16 août. «La période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août.

Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir», a précisé M. Ghouali.

«Le ministère a pris en considération quatre cas de figure : le premier pourrait survenir si le bachelier obtient la spécialité choisie, il pourra alors entamer la procédure des inscriptions administratives prévue en septembre. Deuxième cas de figure, le bachelier n’obtient aucun de ses choix, il disposera alors d’une seconde chance pour être réorienté.

Lorsque le bachelier choisit une spécialité qui exige un entretien, tel que dans les Écoles normales supérieures (ENS) et les Écoles d’application, soit il réussit son entretient et son choix est confirmé, soit il bénéficie d’une seconde chance pour soumettre une nouvelle demande d’orientation.

Le quatrième cas de figure concerne le bachelier qui obtient son choix, mais dans une autre ville que celle choisie. Ce dernier disposera d’une seconde chance pour refaire son choix», a fait savoir le même responsable, ajoutant que toutes ces opérations se feront sur la plateforme électronique dédiée aux inscriptions universitaires.

M. Ghouali a précisé, dans ce sens, que «les entretiens relatifs aux cas spéciaux seront effectués les 12 et 13 août, alors que l’étude de ces cas est fixée au 14 et 15 du même mois», affirmant que les nouveaux bacheliers sauront leurs orientations le 16 août 2017.

Par ailleurs, le ministère permettra aux nouveaux étudiant de s’inscrire dans les cités universitaires, à travers une plateforme qui sera introduite pour la première fois durant la prochaine rentrée scolaire, et ce à partir du 16 août. Selon le même responsable, l’opération d’accueil des étudiants commencera le mois de septembre après l’Aïd-el-Adha, au niveau des universités dans lesquelles ils ont été orientés, pour parachever leur dossier d’hébergement ou leur inscription administrative, mais aussi pour pouvoir changer de lieu de résidence en cas de mariage ou de changement de résidence des parents, indiquant que le changement était permis à travers une plateforme électronique accessible en début de septembre (5 au 6 septembre). Ces demandes seront examinées entre les 7 et 9 septembre, pour que les résultats soient affichés le 9 septembre.

La période des inscriptions finales (inscription administrative) des nouveaux bacheliers a été fixée entre les 10 et 14 septembre, pour que la rentrée universitaire commence le 17 septembre, alors qu’elle débutera, quant aux anciens étudiants, le 5 du même mois.

Il est à noter que le nombre des choix a été fixé, pour cette année, à 4, contre 6 l’année passée.

Kafia Ait Allouache et APS