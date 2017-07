Education nationale : formation pédagogique préparatoire

Plus de 27.000 enseignants lauréats du concours de recrutement au titre de l’année 2016 suivent actuellement une formation pédagogique préparatoire au niveau de 106 centres répartis à travers 38 wilayas. Ces enseignants, tous paliers confondus, convoqués à travers la plateforme numérique, selon leur classement, bénéficieront d’une formation de deux semaines, soit 72 heures d’un programme annuel de 190 heures. Ces derniers sont encadrés par 1.533 travailleurs entre administrateurs et pédagogues. La formation entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de l’Éducation nationale basée sur trois principaux axes : refonte pédagogique, professionnalisation et gouvernance. Elle tient compte du volet lié à la préparation des enseignants, admis au concours, avant de rejoindre leur poste de travail dans l’un des grades de professeur d’enseignement primaire, professeur d’enseignement moyen et professeur d’enseignement secondaire titulaire d’un mastère.

À cette occasion, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, s’est rendue au lycée Omar-Racim, retenu en tant que centre de formation des nouveaux enseignants, pour s’enquérir de visu des conditions de déroulement de la formation, et où un exposé relatif à cette formation lui a été présenté.

En effet, les programmes de formation sont établis de manière à préparer les postulants à la fonction d’enseignant des points des vue pédagogique et professionnel, en leur fournissant des données éducatives, pédagogiques et professionnelles, afin d’améliorer leur niveau pédagogique et professionnel, ainsi que les données scientifiques et législatives qui les préparent à assumer les charges qui seront les leurs de manière adéquate, avec les différentes situations d’apprentissage et d’enseignement auxquelles ils feront face durant leur parcours professionnel.

Les objectifs de la formation sont, entre autres, de permettre aux enseignants fraîchement recrutés une approche de la formation par les compétences en mettant l’accent sur les critères de la pratique de classe. La simulation à partir de situations de pratique en classe permet l’intégration d’acquis au cours de la formation pour un bon développement des compétences. Utiliser une pédagogie de formation basée sur la participation et l’interaction pour leur permettre d’améliorer leurs compétences professionnelles et la maîtrise dans la gestion des groupes pédagogiques. La formation vise également à mettre les stagiaires dans des situations pédagogiques réelles pour les aider à établir des outils pédagogiques à mobiliser dans les pratiques professionnelles. Développement de l’esprit d’innovation par le biais d’activités diverses, pour leur permettre de s’investir dans l’autoformation et les encourager à avoir le sens de l’initiative et de la créativité. Il s’agit également de fournir les conditions d’évaluation du degré de la réalisation des objectifs et l’efficacité de la formation. À la fin du cycle de formation pédagogique préparatoire, une attestation de fin de formation est délivrée par le directeur de l’éducation de la wilaya concernée aux professeurs stagiaires ayant suivis avec succès le cycle de formation sur la base d’un procès-verbal d’admission final préparé par la commission de fin de formation. Les professeurs stagiaires ayant suivi la formation pédagogique préparatoire avec succès devront passer également par un examen de titularisation comportant les épreuves orales et écrites. L’examen de titularisation est supervisé par une commission spéciale, dont la composition varie selon les grades. Cette dernière est chargée des épreuves pratiques et orales du dit examen de titularisation. Sont titularisés dans leur grade, les professeurs stagiaires admis à l’examen de titularisation ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 30/60, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 Dhou El-Qaâda 1431, correspondant au 25 octobre 2010.

Salima Ettouahria