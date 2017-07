Fonds Opep pour le développement à vienne : L'Algérie préside le conseil ministériel

L'Algérie présidera aujourd’hui à Vienne le Conseil ministériel du Fonds de l'Opep pour le développement international (Ofid) en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Au cours de cette réunion, qui regroupe les ministres des Finances des pays de l'Opep, le Conseil ministériel examinera le rapport annuel de ce fonds, passera en revue sa politique de crédit et approuvera ses états financiers pour l'exercice 2016, précise la même source. En marge de cette réunion, M. Raouya devra rencontrer certains de ses homologues pour des échanges sur les différents sujets d'intérêt commun. Pour rappel, l’Algérie avait été reconduite en juin 2016 à la présidence du Conseil ministériel de l'Ofid pour une période d`une année. Composé des ministres des Finances des pays de l'Opep, ce fonds est une institution intergouvernementale de financement du développement dont la création avait été décidée lors du Sommet des Chefs d'Etat de l'Opep tenu en mars 1975 à Alger. L’objectif de l’Ofid est de renforcer la coopération financière entre les pays membres de l’Opep et d’autres pays en développement, en apportant à ces derniers le soutien financier nécessaire à leur développement économique et social à des conditions concessionnelles.