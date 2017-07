Etat-entreprises : CARE propose une concertation

Comment mener à bon port le nouveau modèle économique de croissance mis en place par le Gouvernement ? C’est autour de cette problématique que s’articule, en substance, une contribution menée par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise, dont une copie nous été remise.

Le document final sera remis au Gouvernement et son contenu partagé lors d’une rencontre qui aura lieu le 12 juillet prochain. Pour les experts du CARE, l’aboutissement de cette démarche est tributaire de la mise en œuvre d’un nouveau modèle de concertation Etat-entreprises. Le CARE relève les efforts «louables» du gouvernement, du patronat, du syndicat… et des associations professionnelles, notamment lors de la 20e Tripartite. Toutefois, ajoute le document, les défis auxquels «nous devons faire face exigent de nouvelles formes de concertation plus inclusives où chaque partie doit être redevable des missions qui lui incombent». En effet, à travers cette démarche, le Gouvernement devrait, à l’horizon 2030, opérer simultanément une diversification, notamment des exportations, ainsi qu’une refonte du cadre budgétaire de l’État. Sur le plan économique, la «Vision 2030» se décline en trois phases distinctes : de décollage, de transition, de stabilisation et convergence. Dans ses propositions, le CARE recommande de promouvoir une «nouvelle culture de partenariat Etat-entreprises», basée sur une «réelle confiance» en l’entreprise et ses représentants, et de nouvelles méthodes de collaboration. «Aucune partie ne peut assumer seule l’effort d’analyse et de proposition de solutions de politiques publiques», ajoute le CARE. Et explique que cette approche de «bas en haut» garantit la «faisabilité» des mesures préconisées et l’adhésion des parties-prenantes qui s’engagent à la mise en œuvre de la feuille de route retenue. Cette nouvelle approche consiste également à être à l’écoute des entrepreneurs et du monde économique. Objectif : «assurer que les lois et les réglementations soient les plus efficaces possibles». Pour le CARE, la particularité de ce travail minutieux ne réside pas dans la nouveauté des propositions, mais dans sa «consultation large» des acteurs économiques, au-delà de leurs représentations. D’autre part, le même document rebondit sur la chute «drastique» des cours pétroliers, et son corollaire «fragilité économique», précisant que la croissance économique «doit désormais être tirée par un secteur productif national diversifié». Pour le CARE, l’ampleur des réformes à mener est «considérable». et de préciser : «seule une démarche inclusive et ouverte permettra de relever les défis du passage à un nouveau modèle de croissance économique». Par ailleurs, il convient de préciser que dans ce nouveau modèle de croissance, la politique industrielle et de diversification économique en général, fait également l’objet d’une attention particulière.

Il est, entre autres, question de la simplification du Code du travail, pour plus de «flexibilité» et de «protection», ainsi que d’apporter «un soutien aux secteurs où l’Algérie dispose d’avantages comparatifs par une intégration en aval». Est relevée aussi la mise en place une stratégie de substitution ciblée sur les importations en remplaçant, partiellement ou totalement, l’importation de semi-produits ou de produits finis importés aujourd’hui, par une production industrielle locale.

Fouad Irnatene