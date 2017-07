Montage de véhicule : Une stratégie à revoir

La révision du cahier des charges régissant l’activité de montage de véhicules, annoncée par le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines, n’est pas une suite logique à un constat d’échec, d’ailleurs admis par les autorités du pays bien avant la sortie médiatique de M. Mahdjoub Bedda, dénonçant les dérives pour ne pas dire la supercherie dont ont fait preuve les constructeurs, six mois après le lancement de cette activité. Régie par le décret exécutif n° 88-14 du 24 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 74-2000 du 2 Avril 2000, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, l’industrie de montage de véhicules, que ce soit par le procédé du SKD (Semi Knocked Down) ou celui du CKD (Complete Knock Down), décidée dans le sillage de la politique de diversification de l’économie nationale aura révélé un constat d’échec. Le groupe de travail, composés d’experts en dehors du secteur, chargé de l’évaluation de la filière, a fait état de résultats non satisfaisants et de bilan négatif, a déclaré M. Mahdjoub Bedda, le montage de véhicules s’est révélé être «une forme d'importation déguisée» alors que le taux d'intégration nationale convenu «n'a pas atteint l'objectif escompté». Les conclusions des experts ont ressorti également des manques à gagner subis par le Trésor, outre le fait que les projets de montage de véhicules n’aient pas réussi à générer le nombre d'emplois fixé, ni à contribuer à une réduction acceptable de la facture des importations de véhicules, a précisé le ministre. Manquement aux engagements des cahiers des charges, prix exorbitants de l’automobile montée localement, sont d’autres griefs retenus contre les investisseurs. Un état de fait qui a rendu incontournable l’option de révision du décret de 2014.

A ce titre, le ministre de l’Industrie et des Mines a tenu à souligner que cette décision ne signifie pas la fermeture des usines de montage mais constituera une assise pour opérer une reconsidération de la filière appelée à être plus rentable en matière de création d’emplois et de valeur ajoutée pour l’économie nationale. Ce réaménagement du cadre juridique impliquera d’autres conditions et préalables à l’agrément de dossiers de demandes de montage, notamment en ce qui concerne la création de réseaux de sous-traitance et d’industries de pièces de rechange, préalables à une optimisation du taux d’intégration. Des exigences logiques par rapport aux avantages et facilités accordées par l’Etat aux investisseurs. En fait, il est devenu nécessaire de mettre un terme au mode actuel de production car la majorité des usines de montage de véhicules n'ont pas atteint les objectifs assignés notamment en matière d'intégration nationale. Le nouveau ministre a d’ailleurs été direct en admettant l'échec de cette façon de faire et l’impératif de revoir la stratégie mise en place. Il y a lieu de rappeler que la filière était cadrée par un cahier des charges promulgué en 2014, dans le sillage du décret datant de la même année, obligeant les concessionnaires automobiles à investir dans des unités industrielles ou semi-industrielles, dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, il sera précédé au retrait de la concession.

Quelques projets d'assemblage ont ainsi été montés, encadrés par un autre cahier des charges astreignant l’investisseur à l'obligation d'intégration de la production à 15% après trois ans et 40% dès la cinquième année de production et sur la base d'avantages douaniers et fiscaux. Cependant, en dépit de ces facilitations, les véhicules sortis des usines de montage, en Algérie, coûtent beaucoup plus cher que leur prix réel à l’étranger alors que les exonérations concédées par l’Etat algérien sont importantes, déplore le ministre qui a insistera, par conséquent, sur l’urgence de mettre un terme à «l’hémorragie» de devises. Le nouveau cahier des charges en cours d’élaboration par le département de l’industrie et des mines est censé redresser la situation, en imposant à ceux qui veulent investir dans le secteur d’«investir dans la sous-traitance», a indiqué, M. Mahdjoub Bedda. «Il est anormal qu’on annonce des projets qui coûtent des milliards de dinars, mais qui n’emploient que quelques dizaines de personnes», a-t-il déploré.

D. Akila