Groupe Sonatrach : Une contribution significative au développement

De notre envoyé spécial à Hassi Messaoud Karim Aoudia

La compagnie a versé près de 2.000 milliards de DA au Trésor au terme de l’adoption de son bilan pour l’exercice 2016

Le Pdg. de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour prône la transparence comme principe basique à faire valoir dans sa nouvelle «feuille de route» de gestion de l’entreprise. «Beaucoup de choses sont à faire au plan de la réorganisation interne de Sonatrach, et la communication est l’un des point sur lesquels j’insiste énormément» a appuyé M. Ould Kaddour qui s’est rendu mardi à Hassi Messaoud.

Dans ses déclarations à la presse faites sur le site pétrolier Rhourde El Baguel, il assure que ce principe de transparence, il se l’impose d’abord à lui même en qualité de premier responsable de l’entreprise. «C’est de là que les autres cadres de la compagnie vont, suivre cette nouvelle méthodologie » a-t-il appuyé en mettant l’accent sur l’intérêt qu’il porte au potentiel humain de Sonatrach qui, selon lui, «fait la particularité de la compagnie dans l’économie nationale». Sur un autre volet, il semble bien loisible d’affirmer que M. Ould Kaddour s’engage dans la mise en œuvre de son nouveau «plan de travail» dans des conditions très favorables, du point de vue, notamment de la santé financière de Sonatrach.

Les résultats de l’exercice 2016 le confirment d’ailleurs et, du bilan financier approuvé l’issue de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de Sonatrach vient de faire bénéficier le Trésor public d’une «cagnotte» avoisinant les 2.000 milliards de dinars. Le montant exact versé au Trésor public après la délibération adoptée au terme de l’AGO tenue, lundi dernier, sous la présidence du ministre de l’Energie, en présence du ministre des Finances, du Gouverneur de la Banque d’Algérie et du Pdg du groupe pétrolier est de 1913 milliards dinars. Ce montant totalise la fiscalité de Sonatrach qui représente à elle seule quelque 1.863 milliards de dinars en sus de 50 milliards DA dont a bénéficié le Trésor sous forme de dividendes. Pour 2016, le chiffre d’affaires annuel de la compagnie nationale est de 3.398 milliards de DA faisant ressortir un bénéfice net de 207 milliards de DA. De Rhourde El Baguel. M. Abdelmoumen Ould Kaddour a qualifié «d’énorme» la contribution de Sonatrach à l’économie nationale, et ce en dépit d’une conjoncture «très compliquée» dit-il qui se caractérise par la baisse des prix du pétrole. «Malgré les difficultés du marché parolier liées au prix du baril, Sonatrach poursuivra ses activités dans l’amont et l’aval pétroliers et gaziers, pour satisfaire les besoins du marché national et participer activement au développement de l’économie» est- il indiqué dans un communique de la compagnie remis à la presse.



Les entreprises invitées à s’installer sur le site de la nouvelle ville de Hassi Messaoud



Pour mieux maîtriser ce contexte de baisse des prix du baril, Sonatrach privilégie l’option des investissements bénéfiques et à moindres coûts. «Notre travail consiste à développer des solutions intelligentes pour être plus compétitifs et augmenter nos capacités de production » a expliqué le Pdg M. Ould Kaddour sur le site de Rhourde El Baguel de Hassi Messaoud où il venait justement d’assister à une présentation traitant de la possibilité de récupération du gaz associé via le recours à un procédé à la fois ingénieux et non couteux».

Le procédé consiste en la récupération de quantités considérables de gaz associé utilisé dans le fonctionnement des installations de Rhourde El Baguel. La quantité récupérée, estimée à une dizaine de millions de m3/j devra booster les vente de Sonatrach en gaz et de sa disponibilité en approvisionnement en période hivernale se caractérisant non seulement par l’augmentation de la demande intérieure mais aussi celle exprimée à l’international. «Je suis content de voir aujourd’hui ce qui a été fait ici à Rhourd El-Baguel. Le fait de pouvoir récupérer une dizaine de millions de m3/jour est une chose importante car nous avons des engagements vis-à-vis des partenaires étrangers» dira M. Ould Kaddour.

Outre le site de Rhourde El Baguel, le Pdg de Sonatrach a également inspecté le projet de construction de la nouvelle ville de Hassi Messoud destiné à accueillir une population de 80.000 habitants à sa réception en 2030. Sur place, il a instruit le directeur de l’établissement chargé de la construction de cette nouvelle ville M.. Mourad Zeriati, de redoubler d’effort en termes de communication pour convaincre les entreprises nationales à venir s’installer sur le site de la nouvelle ville dans l’objectif de susciter une activité économique locale des plus dynamiques à même de permettre l’investissement engagé dans la réalisation de cette nouvelle ville estimé à plusieurs dizaines de milliards de dinars.

Les travaux de construction de ce projet sont scindés en trois étapes. La première s’étalant de (2014-2018) comprend, notamment, la réalisation des travaux de viabilisation et des équipements permettant d’accueillir 45.000 habitants. La deuxième étape (2019-2020) devrait voir l`achèvement de l`ensemble des équipements permettant de développer les capacités d`accueil à environ 67.000 habitants. La troisième et dernière étape (2021-2030) devrait permettre d’atteindre à terme une capacité de 80.000 habitants.

K. A.